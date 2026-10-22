அரசு ஊழியர்கள் மத்திய, மாநில அரசின் கொள்கைகளை பொதுவெளியில் விமர்சித்தால் நடவடிக்கை

சென்னை,
தமிழக அரசின் பொது சுகாதாரம் மற்றும் நோய் தடுப்பு மருந்துதுறை இயக்குநர் சோமசுந்தரம், அனைத்து அரசு அலுவலர்கள், சார்நிலை அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்களுக்கு வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-
“தமிழ்நாடு அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகள் 1973 விதி 12-ன் படி:
* அரசு ஊழியர்கள் மத்திய அல்லது அரசு ஊழியர்கள் மத்திய அல்லது மாநில அரசின் கொள்கைகள், திட்டங்கள் மற்றும் நடவடிக்கைகளைப் பொதுவெளியிலோ, ஊடகங்களிலோ (செய்தித்தாள், வானொலி, தொலைக்காட்சி, சமூக வலைதளங்கள், மீம்ஸ் (Memes) போன்றவை) பொதுக்கூட்டங்களிலோ பாதகமாக விமர்சிக்கக் கூடாது.
* பிற அரசுகளுடனான நல்லுறவைப் பாதிக்கும் வகையிலான கருத்துகளை எக்காரணம் கொண்டும் வெளியிடக் கூடாது.
* அரசை விமர்சிக்கும் தீர்மானங்கள் அல்லது உரைகள் இடம்பெறும் அலுவல் சாராத கூட்டங்களில் அரசு ஊழியர்கள் பங்கேற்கக் கூடாது.
எனவே இத்துறையில் பணிபுரியும் அனைத்து அலுவலர்கள் மற்றும் பணியாளர்கள் அனைவரும் மேற்கண்ட விதிமுறைகளை தவறாது பின்பற்றுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.
விதிகளுக்கு மாறாகச் செயல்படும் பட்சத்தில், சம்பந்தப்பட்டவர்கள் மீது அரசு ஊழியர் நடத்தை விதிகளின் கீழ் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என தெரிவிக்கப்படுகிறது.”
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.