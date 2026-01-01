ஈரோடு-சம்பல்பூர் சிறப்பு ரெயிலில் கூடுதல் பெட்டி இணைப்பு

ஈரோடு-சம்பல்பூர் சிறப்பு ரெயிலில் கூடுதல் பெட்டி இணைப்பு
தினத்தந்தி 1 Jan 2026 11:38 PM IST
ஈரோடு-சம்பல்பூர் சிறப்பு ரெயிலில் கூடுதல் பெட்டி இணைக்கப்பட உள்ளதாக தெற்கு ரெயில்வே அறிவித்துள்ளது.

சென்னை,

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-

ஒடிசா மாநிலம் சம்பல்பூரில் இருந்து ஈரோடு வரும் சிறப்பு ரெயிலில் (வண்டி எண்.08311), வருகிற 7-ந்தேதி முதல் 28-ந்தேதி வரையிலும், மறுமார்க்கமாக ஈரோடில் இருந்து சம்பல்பூர் செல்லும் சிறப்பு ரெயிலில் (08312), வருகிற 9-ந்தேதி முதல் 30-ந்தேதி வரையிலும் 3-வது வகுப்பு ஏ.சி. பெட்டி 1, படுக்கை வசதி பெட்டி 1 இணைத்து இயக்கப்பட உள்ளது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

