சதாப்தி, உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்களில் கூடுதல் பெட்டி இணைப்பு

சென்னை,
தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
பயணிகள் எண்ணிக்கை அதிகரிப்பதை கருத்தில் கொண்டு 3 ரெயில்களில் கூடுதல் பெட்டிகள் தற்காலிகமாக இணைக்கப்படுகின்றன. அதன்படி, எம்.ஜி.ஆர். சென்னை சென்டிரல் - கோவை இடையே இயக்கப்படும் சதாப்தி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் ஜூன் 21-ந் தேதி அன்று கூடுதலாக இருக்கை வசதி பெட்டி ஒன்று இணைக்கப்படுகிறது.
அதேபோல், சென்னை எழும்பூரில் இருந்து மங்களூரு சென்டிரலுக்கு இயக்கப்படும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் நாளை (19-ந் தேதி) கூடுதலாக ஒரு தூங்கும் வசதி பெட்டி இணைக்கப்படுகிறது. மறுமார்க்கத்தில், அதாவது மங்களூரு சென்டிரலில் இருந்து சென்னை எழும்பூருக்கு வரும் ரெயிலில் இந்த நடைமுறை 21-ந் தேதி செயல்பாட்டில் இருக்கும்.
மேலும், சென்னை எழும்பூரில் இருந்து தஞ்சாவூருக்கு வரும் 19 (நாளை), 20 ஆகிய தேதிகளில் இயக்கப்படும் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் கூடுதலாக ஒரு தூங்கும் வசதி பெட்டி இணைக்கப்படும். இதேபோல், தஞ்சாவூரில் இருந்து சென்னை எழும்பூருக்கு வரும் 20 மற்றும் 21-ந் தேதிகளில் இயக்கப்படும் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் கூடுதலாக ஒரு தூங்கும் வசதி பெட்டி இணைக்கப்படுகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.