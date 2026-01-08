ராமேசுவரம் - தாம்பரம் சிறப்பு ரெயிலில் கூடுதல் பெட்டிகள் இணைப்பு
கூடுதலாக 2 பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் வருகிற 13-ந்தேதி மற்றும் 14-ந்தேதி இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்.
திருச்சி,
ராமேஸ்வரம்-தாம்பரம் மற்றும் தாம்பரம்-ராமேஸ்வரம் இடையே சிறப்பு ரெயில்கள் இயக்கப்பட்டு வருகிறது. இந்த சிறப்பு ரெயில்களில் (06105/06106) கூடுதலாக 2 பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள் வருகிற 13-ந்தேதி மற்றும் 14-ந்தேதி இணைக்கப்பட்டு இருக்கும்.
மேலும் இந்த ரெயிலில் திருத்தப்பட்ட பெட்டி அமைப்பில் 3 ஏசி மூன்றடுக்கு பெட்டிகள், 6 படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டிகள், 6 பொது இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டிகள், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கு வசதியான 1 இரண்டாம் வகுப்பு பெட்டி மற்றும் 1 லக்கேஜ் பெட்டி ஆகியவை இணைக்கப்பட்டு இருக்கும். இந்த தகவலை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வினோத் தெரிவித்து உள்ளார்.
