59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு…மீண்டும் தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ்! - மாணிக்கம் தாகூர்

சென்னை,
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் எம்.பி. மாணிக்கம் தாகூர் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-
1967 தான் தமிழ்நாட்டில் காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் பதவி வகித்த கடைசி காலம்.
அந்த காலத்தின் கடைசி காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள்:
• ஜோதி வெங்கடாசலம் – சுகாதாரம்
• ஆர். வெங்கட்ராமன் – தொழில் & மின்சாரம்
• பி. கக்கன் – உள்துறை
• வி. ராமையா – பொதுப்பணித்துறை
• என். நல்லசேனபதி சர்க்கரை மன்றாடியார் – கூட்டுறவு
• எஸ். எம். அப்துல் மஜீத் – உள்ளாட்சி
அதன் பிறகு, தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஆட்சியில் பங்கு பெற காங்கிரஸ் சுமார் 59 ஆண்டுகள் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டது.
இந்த பல காலங்களிலும் காங்கிரஸ் தனது கூட்டணி கட்சிகளுக்கு பலமுறை துணைநின்றது. திமுகவும் அதிமுகவும் தேர்தலில் வெற்றி பெற்று ஆட்சி அமைக்க காங்கிரஸ் முக்கிய பங்கு வகித்தது.
குறிப்பாக 2006க்கு பிறகு திமுக (96) அரசு காங்கிரஸ் (38) ஆதரவில்தான் செயல்பட்டது. 2009ல் இடதுசாரிகளும் பாமகவும் கூட்டணியை விட்டு வெளியேறிய பிறகும், காங்கிரஸ் உறுதியாக நின்று அரசை நிலைநிறுத்தியது.
ஆனால் இத்தனை ஆதரவுக்கும் பிறகும், காங்கிரஸுக்கு ஆட்சியில் உண்மையான பங்கு வழங்கப்படவில்லை.
இந்தியாவின் நம்பிக்கை ராகுல் காந்தி எப்போதும் அரசியல் என்பது பரஸ்பர மரியாதை, நட்பு, இணைப்பு மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் கண்ணியத்தின் அடிப்படையில் இருக்க வேண்டும் என்று நம்பினார்.
2025 டிசம்பரில், அகில இந்திய காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர்
@girishgoaINC
அந்த சிந்தனையை முன்னெடுத்து, கூட்டணி ஆட்சி, அதிகாரப் பகிர்வு மற்றும் கூட்டணி மரியாதை என்ற புதிய அரசியல் திசையை வழங்கினார்.
ஆனால் திமுக தலைமையே அந்த யோசனையை நிராகரித்து, “தமிழ்நாடு கூட்டணி அரசியலை ஏற்காது” என்று வாதிட்டது.
தமிழ்நாட்டு மக்கள் அதற்கு வேறொரு பதிலை வழங்கினர்.
தவெக தலைவர் விஜய் மட்டும் தான் அன்று வெளிப்படையாக கூட்டணி ஆட்சி மற்றும் கூட்டணி மரியாதை குறித்து பேசினார்.
மக்கள் பழைய ஒற்றைக் கட்சி ஆதிக்க அரசியலை நிராகரித்து, அவரது தலைமையிலான கூட்டணி அரசுக்கு ஆதரவு அளித்தனர்.
இந்த தருணத்தை இன்னும் உணர்ச்சிபூர்வமாக மாற்றுவது — 59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் மீண்டும் பதவியேற்கும் இந்த நாள், எனது அன்புத் தலைவர் முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்தியின் நினைவு நாளாக இருப்பதுதான்.
முன்னாள் பிரதமர் ராஜீவ் காந்திதான் தமிழ்நாட்டில் “காமராஜர் ஆட்சி” திரும்ப வேண்டும் என்ற அரசியல் முழக்கத்தை கொடுத்தவர். ஆனால் 1989க்கு பிறகு, காங்கிரஸ் அந்த பாதையை தீவிரமாக முன்னெடுக்கவில்லை. தமிழ்நாட்டில் மீண்டும் ஆட்சிக்காக தன்னை மறுசீரமைக்கவும் முயற்சிக்கவில்லை.
59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு…
மீண்டும் கதர் ஆடை அணிந்த காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் அமர்கிறார்கள்.
அது வெறும் அரசியல் நிகழ்வு அல்ல.
ஒரு உணர்வு.
ஒரு வரலாற்று தருணம்.
காமராஜர் காலத்தின் அரசியல் மரபு, எளிமை, தேசிய சிந்தனை, தியாக அரசியல் மற்றும் கூட்டணி மரியாதை மீண்டும் தமிழ்நாட்டு ஆட்சியில் இடம் பெறும் தருணம் இது.
கதர் ஆடை மீண்டும் அமைச்சரவை மேசையில் அமருவது —
அது வெறும் ஆடை அல்ல,
ஒரு அரசியல் பாரம்பரியம்.
ஒரு சிந்தனை.
ஒரு தியாகத்தின் அடையாளம்.
தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் சட்டமன்றக் கட்சி தலைவர் ராஜேஷ் குமார் எம்.எல்.ஏ. மற்றும் அகில இந்திய காங்கிரஸ் செயலாளர் பி. விஸ்வநாதன் எம்.எல்.ஏ ஆகியோர் விஜய் தலைமையிலான அரசில் அமைச்சர்களாக பொறுப்பேற்கிறார்கள் என்பதை அறிந்து மிகுந்த மகிழ்ச்சி.
தமிழ்நாட்டு மக்களின் நம்பிக்கைகளையும் எதிர்பார்ப்புகளையும் அவர்கள் நிறைவேற்றுவார்கள் என்ற முழு நம்பிக்கை எங்களுக்கு உள்ளது.
இந்தியாவின் நம்பிக்கை ராகுல் காந்தி முன்வைக்கும் மக்கள் நலன், சமூக நீதி, இணைப்பு, பரஸ்பர மரியாதை மற்றும் ஏழை எளிய மக்களை மையமாகக் கொண்ட ஆட்சிக் கண்ணோட்டத்தை செயல்படுத்தும் அரசாக இது அமையும் என்று நம்புகிறோம்.
நாளை காலை, ஸ்ரீபெரும்புதூரில் எங்கள் அன்புத் தலைவர் ராஜீவ் காந்திக்கு மரியாதை செலுத்திவிட்டு, அதன் பிறகு இந்த வரலாற்று சிறப்புமிக்க பதவியேற்பு நிகழ்ச்சியில் பங்கேற்க இருக்கிறோம்.
இன்று, பல ஆண்டுகளாக எண்ணற்ற காங்கிரஸ் தொண்டர்கள் அனுபவித்த தியாகம், விசுவாசம், அவமதிப்பு மற்றும் பொறுமைக்கு ஒரு பதில் கிடைத்திருக்கிறது.
ஒரு காங்கிரஸ் தொண்டனாக, இது என் அரசியல் வாழ்க்கையின் மிக முக்கியமான நாட்களில் ஒன்று.
59 ஆண்டுகளுக்கு பிறகு — அதுவும் ராஜீவ் காந்தியின் நினைவு நாளில் —தமிழ்நாடு அமைச்சரவையில் மீண்டும் காங்கிரஸ் அமைச்சர்கள் பதவியேற்பதை காண்பது வார்த்தைகளால் விவரிக்க முடியாத உணர்வு.
இது தமிழ்நாடு காங்கிரஸின் ஒரு அரசியல் தருணம் மட்டும் அல்ல.
இந்திய காங்கிரஸின் புதிய அரசியல் மாதிரி.
ஒரு புதிய தொடக்கம்.
புதிய நம்பிக்கை.
கூட்டணிக்கு மரியாதை கொடுத்த முதல்-அமைச்சர் விஜய்க்கு பாராட்டுக்கள்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.