கிருஷ்ணகிரியில் அக்னிவீர் ஆள்சேர்ப்பு முகாம் - 11 மாவட்ட இளைஞர்கள் ஆர்வத்துடன் பங்கேற்பு

கிருஷ்ணகிரி,
இந்திய ராணுவத்தில் ‘அக்னிவீர்’ திட்டத்தின் கீழ் சேர்ந்து நாட்டுப்பணியாற்ற தமிழக இளைஞர்கள் மத்தியில் கடும் போட்டி நிலவி வருகிறது. இதற்கான பிரம்மாண்ட ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு முகாம் கிருஷ்ணகிரியில் தற்போது விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.
இந்த முகாமில் பங்கேற்பதற்காக சென்னை, வேலூர், திருவண்ணாமலை, தர்மபுரி, சேலம் உள்ளிட்ட தமிழகத்தின் 11 மாவட்டங்களை சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான இளைஞர்கள் கிருஷ்ணகிரியில் குவிந்துள்ளனர். விடிய விடிய திரண்ட இளைஞர்கள், அதிகாலையிலேயே முகாம் திடலில் நீண்ட வரிசையில் ஆவலோடு காத்திருந்தனர்.
முகாமில் பங்கேற்ற இளைஞர்களுக்கு ஓட்டப்பந்தயம், நீளம் தாண்டுதல், உயரம் தாண்டுதல் மற்றும் மார்பளவு சரிபார்த்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு கடுமையான உடற்தகுதி தேர்வுகள் நடத்தப்பட்டன. ராணுவ உயர் அதிகாரிகளின் நேரடி மற்றும் தீவிர கண்காணிப்பில் இந்த தேர்வுகள் அனைத்தும் மிக துல்லியமாக நடைபெற்றன.
தாய்நாட்டிற்கு சேவையாற்ற வேண்டும் என்ற உன்னத லட்சியத்தோடும், தேசப்பற்றோடும் வந்திருந்த தமிழக இளைஞர்கள், சுட்டெரிக்கும் வெயிலையும் பொருட்படுத்தாமல் தங்களது அசாத்திய திறமைகளை நிரூபித்து அதிகாரிகளை வியப்பில் ஆழ்த்தினர். உடற்தகுதி தேர்வில் வெற்றி பெற்ற இளைஞர்கள் அடுத்தகட்ட தேர்வுக்கு உற்சாகத்துடன் தகுதி பெற்றனர்.
கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட விளையாட்டு வளாக மைதானத்தில் பிரம்மாண்டமாகத் தொடங்கியுள்ள இந்த அக்னிவீர் ஆள்சேர்ப்பு முகாம், வருகிற அக்டோபர் மாதம் 7-ந் தேதி வரை தொடர்ந்து நடைபெற உள்ளது. சென்னை மண்டல ராணுவ தலைமையகத்தின் வழிகாட்டுதலின்படி, கோவை ராணுவ ஆள்சேர்ப்பு அலுவலகம் மற்றும் கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட நிர்வாகம் இணைந்து இந்த முகாமை தடையின்றி நடத்தி வருகின்றன.