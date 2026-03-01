தமிழக செய்திகள்

மார்ச் 4ம் தேதி அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம்

எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில் மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெறும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மார்ச் 4ம் தேதி அதிமுக மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம்
Published on

சென்னை,

அதிமுக தலைமைக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிவிப்பில்,

அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்றக் கழகப் பொதுச் செயலாளர், சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சித் தலைவர், தமிழ் நாடு முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி தலைமையில், சென்னை, ராயப்பேட்டை, அவ்வை சண்முகம் சாலையில் உள்ள தலைமைக் கழக எம்.ஜி.ஆர். மாளிகையில்,

4.3.2026 புதன் கிழமை பிற்பகல் 3.30 மணிக்கு, மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்கள் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற உள்ளது. இந்த ஆலோசனைக் கூட்டத்தில், மாவட்டக் கழகச் செயலாளர்கள் அனைவரும் தவறாமல் கலந்துகொள்ளுமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அதிமுக
AIADMK
District Secretaries Meeting
மாவட்டச் செயலாளர்கள் கூட்டம்

Related Stories

No stories found.
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com