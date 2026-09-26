‘அ.தி.மு.க.வின் நிலை தி.மு.க.விற்கு வரும்’ - அமைச்சர் நிர்மல் குமார்

சென்னை,
அமைச்சர் நிர்மல் குமார் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறியதாவது;-
“அ.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி, தனது குடும்ப சொத்துகளை காப்பாற்றிக் கொள்வதற்காக தி.மு.க.வுடன் சேர்ந்து ஆட்சி அமைக்க முயற்சி செய்தால் பிறகு அந்த கட்சியில் யார் இருப்பார்கள்? இன்று அ.தி.மு.க.வில் முன்னாள் முதல்-அமைச்சர்கள் எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதாவின் விசுவாசிகள் யாராவது இருக்கிறார்களா?
எடப்பாடி பழனிசாமியைப் போல் தங்கள் சொத்துகளை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவர்கள்தான் இன்று அ.தி.மு.க.வில் இருக்கிறார்கள். அ.தி.மு.க.வின் நிலை இன்னும் 2 ஆண்டுகளில் தி.மு.க.விற்கு வரும். பேரறிஞர் அண்ணா ஆரம்பித்த கட்சி, முன்னாள் முதல்-அமைச்சர் கருணாநிதியால் ஓரளவு கட்டி காப்பாற்றப்பட்ட தி.மு.க., இன்று ஒரு குடும்பத்திடம் சிக்கியுள்ளது.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்தார்.