தமிழக செய்திகள்

அமோனியாவாயுக்கசிவு விவகாரம்: அமைச்சர் விளக்கத்தின் போது எதிர்க்கட்சிகள் அமளி

திருவள்ளூர் அருகே மீன் பதப்படுத்தும் தொழிற்சாலையில் நேற்று அமோனியா வாயு கசிந்தது. இதில் பலியானோர் எண்ணிக்கை 7 ஆக உயர்ந்துள்ளது.
அமோனியாவாயுக்கசிவு விவகாரம்: அமைச்சர் விளக்கத்தின் போது எதிர்க்கட்சிகள் அமளி
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சென்னை,

தமிழக சட்டப்பேரவை கூடியதும் இன்று கூடியதும் முதல் அமைச்சர் விஜய்க்கு பிறந்த நாள் வாழ்த்து தெரிவிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள தனியார் தொழிற்சாலையில் அமோனியா கசிவு ஏற்பட்ட விவகாரம் தொடர்பாக தொழிற்துறை அமைச்சர் முகம்மது பர்வேஷ் விதி எண் 110 - கீழ் விளக்கம் அளித்தார்.

அமைச்சர் பேசுவதற்கு முன்பாக நாங்கள் பேசுவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும் என்று கோரி எதிர்க்கட்சிகள் அமளியில் ஈடுபட்டன. அமைச்சரை பேசவிடாமல் எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். சபாநாயகர் பிறகு வாய்ப்பு தருகிறேன் என்று கூறியும் ஏற்க மறுத்து எதிர்க்கட்சிகள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர். எதிர்க்கட்சிகள் அமளிக்கு இடையே அமைச்சர் அரசு தரப்பு விளக்கத்தை அளித்தார்.

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Daily Thanthi
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