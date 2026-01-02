திருச்சி - ஸ்ரீகங்காநகர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் கூடுதல் பெட்டி இணைப்பு
ஹம்சபர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலிலும் கூடுதல் பெட்டி ஒன்று இணைக்கப்படுகிறது.
திருச்சி,
திருச்சி - ஸ்ரீகங்காநகர் இடையே ஹம்சபர் எக்ஸ்பிரஸ் (எண்:22497/22498) இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரெயிலில் பயணிகள் வசதிக்காக ஸ்ரீகங்காநகரில் இருந்து 5-ந்தேதி முதல் 26-ந்தேதி வரையும், திருச்சியில் இருந்து வருகிற 9-ந்தேதி முதல் 30-ந்தேதி வரையும் கூடுதலாக 3-ம் வகுப்பு குளிர்சாதன பெட்டி ஒன்று இணைக்கப்படுகிறது.
அதுபோல் திருச்சி - ஜோத்பூர் இடையே ஹம்சபர் எக்ஸ்பிரஸ் (எண்:20481/20482) இயக்கப்படுகிறது. இந்த ரெயிலில் பயணிகள் வசதிக்காக ஜோத்பூரில் இருந்து வருகிற 7-ந்தேதி முதல் 28-ந்தேதி வரையும், திருச்சியில் இருந்து 10-ந்தேதி முதல் 31-ந் தேதி வரையும் 2-ம் வகுப்பு படுக்கை வசதி கொண்ட பெட்டி ஒன்று இணைத்து இயக்கப்படுகிறது. இந்த தகவலை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
