அன்பில் மகேஷ் தப்பிச் செல்ல மாட்டார்; ஜாமின் கொடுங்கள் - வழக்கறிஞர் வாதம்

சென்னை,
அன்பில் மகேஷ் தப்பிச் செல்ல மாட்டார், அவருக்கு ஜாமின் கொடுங்கள் என நீதிமன்றத்தில் வழக்கறிஞர் வாதிட்டார்.
தனியார் பள்ளிகளுக்கு நிரந்தர அங்கீகாரம் பெற்றுத்தருவதாக கூறி ரூ.400 கோடி அளவுக்கு முறைகேடாக பணம் வசூலித்தது தொடர்பான வழக்கில் கைது செய்யப்பட்ட தி.மு.க. முன்னாள் பள்ளிக்கல்வித்துறை அமைச்சர் அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழியை 3 நாட்கள் போலீஸ் காவலில் விசாரிக்க அனுமதி அளித்து சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு கோர்ட்டு உத்தரவிட் டது.
அதன்படி, கடந்த 2-ந்தேதி முதல் அன்பில் மகேஷை சென்னை போலீஸ் கமிஷனர் அலுவலகத்தில் வைத்து சென்னை மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அப்போது போலீசார் கேட்ட அத்தனை கேள்விகளுக்கும் அன்பில் மகேஷ் மிக நிதானமாக பதில் அளித்துள்ளார். போலீசாரும் மிக சாதுர்யமாக எந்த நெருக்கடிக்கும் அன்பில் மகேஷை உட்படுத்தாமல் கேள்விகளை கேட்டு வாக்குமூலத்தை பதிவு செய்துள்ளனர்.
விசாரணைக்கு பின்பு நேற்று மாலை அன்பில் மகேஷ், சென்னை ஊழல் தடுப்பு சிறப்பு கோர்ட்டில் நீதிபதி சத்திய மூர்த்தி முன்பு ஆஜர்படுத்தப்பட்டார். அப்போது, போலீசார் துன்புறுத்தினார்களா? முறையாக உணவு உள்ளிட்டவைகள் வழங் கப்பட்டதா? என அன்பில் மகேஷிடம் நீதிபதி கேள்வி எழுப்பி னார். அதற்கு அன்பில் மகேஷ் தன்னை போலீசார் துன்புறுத்தவில்லை என்றும், முறையாக உணவு உள்ளிட்ட வசதிகள் வழங்கப்பட்டதாகவும் பதிலளித்தார். இதைத்தொடர்ந்து, அன்பில் மகேஷ் புழல் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இந்த நிலையில், அன்பில் மகேஷின் ஜாமின் மனு இன்று மீண்டும் விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது அவரது தரப்பில் ஆஜரான வக்கீல், கைதுக்கு முன்னர் மத்திய குற்றப்பிரிவு சம்மனை ஏற்று அன்பில் மகேஷ் ஆஜராகி 8 மணி நேரம் விசாரணைக்கு ஒத்துழைத்துள்ளார். 3 நாள் போலீஸ் காவலின் போதும் விசாரணைக்கு அன்பில் மகேஷ் முழு ஒத்துழைப்பு கொடுத்துள்ளார். வழக்கின் புலன் விசாரணைக்கு போலீசார் கோரிய ஆவணங்கள் அனைத்தும் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளன.
முதலில் ரூ.100 கோடி லஞ்சம் என்றார்கள் தற்போது ரூ.800 கோடி என உயர்த்தியுள்ளார்கள். அரசகுமார் தான் ரூ.100 கோடி லஞ்சம் வசூலித்தார்; அதிகாரிகளுக்கும், அரசியல்வாதிகளுக்கும் லஞ்சம் கொடுக்க வேண்டும் என பொய் சொல்லி அரசகுமார் தான் ரூ.100 கோடி வசூலித்துள்ளார். அரசகுமார் பணம் வசூலித்ததாக பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கை தற்போது போலீசார் மாற்றியுள்ளனர். ஊழல் வழக்குகளை விசாரிக்க லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை இருக்கும் போது குழப்பத்தை ஏற்படுத்த மத்திய குற்றப்பிரிவு போலீசார் வழக்கு பதிவு செய்துள்ளனர்.
3 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அங்கீகாரம் என்பதை 20 ஆண்டுகளாக மாற்றி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது. அரசாணையில் கையெழுத்திட்டது அரசு கூடுதல் செயலாளர், அன்பில் மகேஷ் இல்லை. 20 வருடங்களுக்கு ஒரு முறை அங்கீகாரம் என்பது கூட்டாக எடுத்த முடிவு. அங்கீகாரம் வழங்குவது தொடர்பான அரசாணை பல துறை அதிகாரிகளை கடந்துதான் சென்றுள்ளது.
அரசகுமார் பொய் சொல்லியிருந்தால் அன்பில் மகேஷ் என்ன செய்ய முடியும்?. அரசகுமாருக்கு லஞ்சம் கொடுத்ததாக கூறியவர்கள் வாக்குமூலத்தில் என்னை (அன்பில் மகேஷை) கைது செய்துள்ளனர். லஞ்சம் கொடுத்ததாக ஒப்புக் கொண்டவர்களை ஏன் போலீஸ் கைது செய்யவில்லை?. அரசகுமார் செய்த தவறுக்கு அன்பில் மகேஷை ஏன் காரணம் ஆக்க வேண்டும்?. லஞ்சம் கொடுத்தவர்கள் சாட்சிகள் ஆக்கப்பட்டுள்ளனர்.
செல்வாக்குள்ள நபர் என போலீசார் கூறினாலும் அன்பில் மகேஷ் எங்கும் தப்பிச் செல்லப்போவதில்லை. ஆகையால் அவருக்கு ஜாமின் அளிக்க வேண்டும். அன்பில் மகேஷ் ஒருபோதும் ஆதாரங்களை கலைக்கமாட்டார். இவ்வாறு வாதங்களை முன்வைத்தார். தொடர்ந்து வழக்கின் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது. விசாரணையின் முடிவிலேயே அன்பில் மகேஷுக்கு ஜாமின் கிடைக்குமா? அல்லது மீண்டும் சிறைக்கு செல்வாரா? என்பது தெரியவரும்.