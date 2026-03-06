தமிழக செய்திகள்
சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் சாதனை படைத்த தேர்வாளர்களுக்கு அண்ணாமலை வாழ்த்து
இந்தியாவின் எதிர்காலம் பாதுகாப்பாக உள்ளது என அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை,
தமிழக முன்னாள் பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,
2025 ஆம் ஆண்டு சிவில் சர்வீசஸ் தேர்வில் குறிப்பிடத்தக்க சாதனை படைத்த அனுஜ் அக்னிஹோத்ரி ஏ.வி.எல் (AIR1), ராஜேஸ்வரி சுவேமாவல் (AIR2) மற்றும் அகன்ஷ் துல்லாவல் (AIR3) ஆகியோருக்கு மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள்.
அவர்களின் அர்ப்பணிப்பும் விடாமுயற்சியும் எண்ணற்ற இளைஞர்களை பெரிய கனவுகளைக் காணவும், அர்ப்பணிப்பு மற்றும் நேர்மையுடன் நமது மகத்தான தேசத்திற்கு சேவை செய்யவும் ஊக்குவிக்கும்.
இந்த மதிப்புமிக்க தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற 958 தேர்வாளர்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். இந்தியாவின் எதிர்காலம் அவர்களின் திறமையான கைகளில் பாதுகாப்பாக உள்ளது.என தெரிவித்துள்ளார்.