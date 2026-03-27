தமிழக செய்திகள்

பெட்ரோல், டீசல் மீதான கலால் வரி குறைப்பு: பிரதமர் மோடிக்கு அண்ணாமலை நன்றி

Published on

சென்னை,

தமிழக பாஜக முன்னாள் தலைவர் அண்ணாமலை வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தள பதிவில்,

தமிழக மக்கள் சார்பாக, பெட்ரோல் மற்றும் டீசல் மீதான கலால் வரியை லிட்டருக்கு தலா ரூ.10 குறைத்து, பெட்ரோலுக்கு ரூ.3 ஆகவும், டீசலுக்கு பூஜ்ஜியமாகவும் ஆக்கிய நமது பிரதமர் மோடி அவர்களுக்கு மனமார்ந்த நன்றிகள்.

உலகளாவிய பதட்டங்கள் மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் நடந்து வரும் போருக்கு மத்தியில், இந்த முக்கியமான முடிவு, அதிகரித்து வரும் எரிபொருள் விலைகள் நமது குடிமக்களுக்கு சுமையாக அமையாமல் இருப்பதை உறுதி செய்கிறது.

பிரதமர், தனது தொலைநோக்குப் பார்வை கொண்ட தலைமையின் கீழ், மற்ற எல்லாவற்றையும் விட நமது மக்களின் நலனே எப்போதும் முதலிடம் பெறுகிறது என்பதை மீண்டும் மீண்டும் நிரூபித்து வருகிறார். என தெரிவித்துள்ளார்.

BJP
பிரதமர் மோடி
அண்ணாமலை

