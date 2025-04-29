அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் ஏராளமான படிப்புகள் - முழு விவரம்
பல்வேறு அமைப்புகளின் தரச் சான்றிதழ் பெற்று ஏராளமான படிப்புகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படுகின்றன.
தென்னிந்தியாவில் மிகப் பழமையான பல்கலைக்கழகமாக திகழ்வது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம். தமிழ்நாட்டில் சிதம்பரம் அருகில் உள்ள அண்ணாமலை நகர் என்னும் இடத்தில் இந்த பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ளது.
1929 ஆம் ஆண்டு புகழ்மிக்க ராஜா சர் அண்ணாமலை செட்டியார் அவர்கள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கினார்கள்.
2023 ஆம் ஆண்டு வரை தனி பல்கலைக்கழகமாக திகழ்ந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், தற்போது பல்வேறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரிகளையும் இணைத்து மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகமாக திகழ்கிறது.
மயிலாடுதுறை கடலூர் விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 81 கல்லூரிகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து செயல்படுகின்றன.
NAAC, NBA,AICTE,NCTE,ICAR என பல்வேறு அமைப்புகளின் தரச் சான்றிதழ் பெற்று ஏராளமான படிப்புகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படுகின்றன
பல்கலைக்கழகத்தில் இயங்கும் துறைகள்
சுமார் 1000 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் 50 க்கு மேற்பட்ட பல்வேறு துறைகளில் ஏராளமான படிப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.
1.AGRICULTURAL ECONOMICS
2.AGRICULTURAL EXTENSION
3.AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
4.AGRONOMY
5.BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY
6.BOTANY
7.BUSINESS ADMINISTRATION
8.CENTRE OF ADVANCED STUDY IN LINGUISTICS
9.CENTRE OF ADVANCED STUDY IN MARINE BIOLOGY
10.CENTRE FOR RURAL DEVELOPMENT
11.CENTRE FOR SKILL DEVELOPMENT
12.CENTRE FOR YOGA STUDIES
13.CHEMICAL ENGINEERING
14.CHEMISTRY
15.CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING
16.CIVIL ENGINEERING
17.COMMERCE
18.COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE
19.COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING
20.DIVISION OF ANIMAL HUSBANDRY
21.EARTH SCIENCES
22.ECONOMICS
23.EDUCATION
24.ELECTRICAL ENGINEERING
25.ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
26.ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING
27.ENGLISH
28.ENGINEERING ENGLISH
29.ENGINEERING MATHEMATICS
30.ENGINEERING PHYSICS
31.ENGINEERING CHEMISTRY
32.ENTOMOLOGY
33.GENETICS AND PLANT BREEDING
34.HINDI
35.HISTORY
36.HORTICULTURE
37.INFORMATION TECHNOLOGY
38.LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
39.MANUFACTURING ENGINEERING
40.MATHEMATICS
41.MECHANICAL ENGINEERING
42.MICROBIOLOGY
43.MUSIC
44.PHARMACY
45.PHILOSOPHY
46.PHYSICAL EDUCATION
47.PHYSICS
48.PLANT PATHOLOGY
49.POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION
50.POPULATION STUDIES
51.PSYCHOLOGY
52.SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK
53.SOIL SCIENCE AND AGRICULTURAL CHEMISTRY
54.SPORTS SCIENCES
55.STATISTICS
56.TAMIL STUDIES AND RESEARCH
57.ZOOLOGY
பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படும் படிப்புகள்
கலைப்பிரிவு படிப்புகள்
DEPARTMENT OF ENGLISH
1.M. A. ENGLISH (TWO YEARS)
2.M. A. ENGLISH (FIVE YEARS INTEGRATED )
3.Ph.D. ENGLISH
DEPARTMENT OF HISTORY
1.M. A. HISTORY (TWO YEARS)
2.M. A. HISTORY (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. HISTORY
DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE & PUBLIC ADMINISTRATION
1.M.A. POLITICAL SCIENCE (TWO YEARS)
2.M.A. POLITICAL SCIENCE (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.M.A. PUBLIC ADMINISTRATION (TWO YEARS)
4.Ph.D. POLITICAL SCIENCE
5.Ph.D. PUBLIC ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF ECONOMICS
1.M. A. ECONOMICS (TWO YEARS)
2.M. A. ECONOMICS (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. ECONOMICS
DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK
1.M. A. SOCIOLOGY (TWO YEARS)
2.M.S.W. SOCIAL WORK (TWO YEARS)
3.M. A. SOCIOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)
4.Ph.D. SOCIOLOGY
5.Ph.D SOCIAL WORK
DEPARTMENT OF COMMERCE
1.M.COM. ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM (TWO YEARS)
2.M.COM. BUSINESS INTELLIGENCE (TWO YEARS)
3.M.COM. CO-OPERATIVE MANAGEMENT (TWO YEARS)
4.M.COM. INTERNATIONAL BUSINESS, BANKING AND INSURANCE (TWO YEARS)
5.M.COM. (FIVE YEARS INTEGRATED)
6.Ph.D. COMMERCE
DEPARTMENT OF POPULATION STUDIES
1.M. A. POPULATION STUDIES (TWO YEARS)
2.M. A. POPULATION STUDIES,(FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. POPULATION STUDIES
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION
1.M.B.A (TWO YEARS)
2.M.B.A. FINANCIAL MANAGEMENT (TWO YEARS)
3.M.B.A. MARKETING MANAGEMENT (TWO YEARS)
4.M.B.A. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (TWO YEARS)
5.M.B.A. INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (TWO YEARS)
6.M.B.A. BUSINESS ANALYTICS (TWO YEARS)
7.M.B.A. INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (TWO YEARS)
8.Ph.D. BUSINESS ADMINISTRATION
DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE
1.M.L.I.S. (TWO YEARS)
2.M.L.I.S. (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. LIBRARY & INFORMATION SCIENCE
DEPARTMENT OF PHILOSOPHY
1.M.A. PHILOSOPHY (TWO YEARS)
2.M.A. PHILOSOPHY (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D .PHILOSOPHY
CENTRE FOR RURAL DEVELOPMENT
1.M.A. RURAL DEVELOPMENT (TWO YEARS)
2.M.A. RURAL DEVELOPMENT (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. RURAL DEVELOPMENT
அறிவியல் பிரிவுபடிப்புகள்
MATHEMATICS
1.M.SC. MATHEMATICS (TWO YEARS)
2.M.SC. MATHEMATICS (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. MATHEMATICSRESEARCH
STATISTICS
1.M.SC. STATISTICS (TWO YEARS)
2.M.SC. STATISTICS (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. STATISTICSRESEARCH
PHYSICS
1.M.SC. PHYSICS (TWO YEARS)
2.M.SC. PHYSICS (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. PHYSICSRESEARCH
CHEMISTRY
1.M.SC. CHEMISTRY (TWO YEARS)
2.Ph.D. CHEMISTRYRESEARCH
BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY
1.M.SC. BIOCHEMISTRY (TWO YEARS)
2.M.SC. BIOTECHNOLOGY (TWO YEARS)
3.M.SC. BIOTECHNOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)
4.Ph.D. BIOCHEMISTRYRESEARCH
5.Ph.D. BIOTECHNOLOGY
BOTANY
1.M.SC. BOTANY (TWO YEARS)
2.M.SC. BOTANY (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. BOTANYRESEARCH
A.RESEARCH
ZOOLOGY
1.M.SC. ZOOLOGY (TWO YEARS)
2.M.SC. ZOOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. ZOOLOGYRESEARCH
4.Ph.D BIOINFORMATICSRESEARCH
EARTH SCIENCES
1.M.SC. GEOLOGY (TWO YEARS)
2.M.SC. GEOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. GEOLOGYRESEARCH
4.Ph.D. APPLIED GEOLOGYRESEARCH
5.Ph.D. GEO INFORMATICSRESEARCH
MICROBIOLOGY
1.M.SC. MICROBIOLOGY (TWO YEARS)
2.M.SC. MICROBIOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.Ph.D. MICROBIOLOGYRESEARCH
COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE
1.M.SC. COMPUTER SCIENCE (TWO YEARS)
2.M.SC. DATA SCIENCE (TWO YEARS)
3.MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (TWO YEARS)
4.M.SC INFORMATION TECHNOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)
5.M.SC SOFTWARE ENGINEERING (FIVE YEARS INTEGRATED)
6.Ph.D COMPUTER SCIENCERESEARCH
7.Ph.D COMPUTER APPLICATIONSRESEARCH
SPORTS SCIENCES
1.B.SC. SPORTS SCIENCES (THREE YEAR 2018-19 ONWARDS)
2.M.SC. EXERCISE PHYSIOLOGY (TWO YEAR 2018-19 ONWARDS)
3.M.SC. SPORTS BIOMECHANICS (TWO YEAR 2018-19 ONWARDS)
4.M.SC. SPORTS BIOCHEMISTRY (TWO YEAR - 2018-19 ONWARDS)
5.M.SC. SPORTS NUTRITION (TWO YEAR - 2018-19 ONWARDS)
6.MPT SPORTS PHYSIOTHERAPY (TWO YEAR - 2018-19 ONWARDS)
7.M.SC. SPORTS PSYCHOLOGY (TWO YEAR - 2018-19 ONWARDS)
8.M.SC. STRENGTH AND CONTITIONING (TWO YEAR - 2019-20 ONWARDS)
9.Ph.D. SPORTS PSYCHOLOGY (2018-19 ONWARDS)RESEARCH
10.Ph.D. EXERCISE PHYSIOLOGY (2019-20 ONWARDS)RESEARCH
11.Ph.D. SPORTS BIOMECHANICS (2019-20 ONWARDS)RESEARCH
12.Ph.D.SPORTS NUTRITION (2019-20 ONWARDS)RESEARCH
13. Ph.D STRENGTH AND CONTITIONING (2019-20 ONWARDS)RESEARCH
14.Ph.D.SPORTS PHYSIOTHERAPY (2019-20 ONWARDS)RESEARCH
15.Ph.D SPORTS BIOCHEMISTRY (2019-20 ONWARDS)RESEARCH
MARINE BIOLOGY
1.B.F.SC. BACHELOR OF FISHERIES SCIENCE (FOUR YEARS)UG
2.B.VOC. AQUACULTURE (THREE YEARS)
3.M.SC. MARINE BIOLOGY AND OCEANOGRAPHY (TWO YEARS)
4.M.SC. COASTAL AQUACULTURE (TWO YEARS)
5.M.SC. MARINE BIOTECHNOLOGY (TWO YEARS)
6.M.SC. OCEAN SCIENCE & TECHNOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)
7.Ph.D. MARINE BIOLOGY & OCEANOGRAPHYRESEARCH
8.Ph.D. COASTAL AQUACULTURERESEARCH
9.Ph.D. MARINE BIOTECHNOLOGYRESEARCH
10.Ph.D. MARINE MICROBIOLOGYRESEARCH
11.Ph.D. MARINE FOOD TECHNOLOGYRESEARCH
12.Ph.D. OCEAN SCIENCE & TECHNOLOGYRESEARCH
TAMIL STUDIES & RESEARCH
1.M. A. TAMIL (TWO YEARS)
2.M. A. TAMIL (FIVE YEARS INTEGRATED)
3.PH.D. TAMILRESEARCH
HINDI
1.M.A. HINDI (TWO YEARS)
2.Ph.D. HINDI (RESEARCH)
ENTRE FOR ADVANCED STUDIES IN LINGUISTICS
1.P.G. DIPLOMA. IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING (PART TIME -ONE YEAR)
2.P.G. DIPLOMA IN LEXICOGRAPHY (PART TIME -ONE YEAR)
3.P.G. DIPLOMA IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS (PART TIME -ONE YEAR)
4.P.G. DIPLOMA IN PHONETICS (PART TIME -ONE YEAR)
5.M. A. LINGUISTICS (TWO YEARS)
6.Ph.D. LINGUISTICS(RESEARCH)
பொறியியல் படிப்புகள்
(ENGINEERING COURSES)
CHEMICAL ENGINEERING
1.B.E. CHEMICAL ENGINEERING (FULL-TIME)UG
2.M.E. CHEMICAL ENGINEERING (FULL-TIME)PG
3.M.TECH. FOOD PROCESSING TECHNOLOGY (FULL-TIME)
4.M.TECH. INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING (FULL-TIME)
5.Ph.D. CHEMICAL ENGINEERINGRESEARCH
6.Ph.D. CHEMICAL ENGINEERING - INDUSTRIAL SAFETY
7.Ph.D. CHEMICAL ENGINEERING - BIOTECHNOLOGY
8.Ph.D. CHEMICAL ENGINEERING - FOOD TECHNOLOGY
CIVIL ENGINEERING
1.B.E. CIVIL ENGINEERING - (FULL-TIME)
2.M.E. ENVIRONMENTAL ENGINEERING (FULL-TIME)
3.M.E. WATER RESOURCES ENGINEERING & MANAGEMENT (FULL-TIME)
4.Ph.D. CIVIL ENGINEERING
CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING
1.B.E. CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING (FULL-TIME)
2.M.E. STRUCTURAL ENGINEERING (FULL-TIME)
3.M.E. CONSTRUCTION ENGINEERING & MANAGEMENT (FULL-TIME)
4.Ph.D. CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERINGRESEARCH
COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
1.B.E. COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (FULL-TIME)
2.B.E. COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)
3.B.E. COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)
4.M.E. COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (FULL-TIME)
5.Ph.D. COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
ELECTRICAL ENGINEERING
1.B.E. ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING - (FULL-TIME)
2.M.E. POWER SYSTEMS (FULL-TIME)
3.Ph.D. ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERINGRESEARCH
4.ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING
5.B.E. ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (FULL-TIME)
6.M.E. COMMUNICATION SYSTEMS (FULL-TIME)
7.Ph.D.. ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING
INFORMATION TECHNOLOGY
1.B.E. INFORMATION TECHNOLOGY (FULL-TIME)
2.Ph.D. INFORMATION TECHNOLOGY
MECHANICAL ENGINEERING
1.B.E. MECHANICAL ENGINEERING
2.M.E. THERMAL POWER ENGINEERING (FULL-TIME)
3.M.E. ENERGY ENGINEERING & MANAGEMENT (FULL-TIME)
4.Ph.D. MECHANICAL ENGINEERING
MANUFACTURING ENGINEERING
1.B.E. MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (FULL-TIME)
2.M.E. MANUFACTURING ENGINEERING (FULL-TIME)PG
3.Ph.D. MANUFACTURING ENGINEERING RESEARCH
மருந்தக படிப்புகள்
(PHARMACY COURSES)
B. PHARM(UG)
Pharm D (SIX YEARS)
1.M. Pharm. INDUSTRIAL PHARMACY
2.M. Pharm. PHARMACEUTICAL QUALITY ASSURANCE
3.M. Pharm. PHARMACOLOGY
Pharm.. D -POST BACCALAUREATE (THREE YEARS)
PH.D. PHARMACY
நுண்கலை படிப்புகள்
(FINE ARTS COURSES)
இசைத்துறை (DEPARTMENT OF MUSIC)
1.TITLE OF ISAIKALAIMANI –VOCAL. (FOUR YEARS)
2.TITLE OF ISAIKALAIMANI –VEENA. (FOUR YEARS)
3.TITLE OF ISAIKALAIMANI –VIOLIN. (FOUR YEARS)
4.TITLE OF ISAIKALAIMANI –FLUTE. (FOUR YEARS)
5.TITLE OF ISAIKALAIMANI –MRIDHANGAM. (FOUR YEARS)
6.TITLE OF ISAIKALAIMANI –NAGASWARAM. (FOUR YEARS)
7.TITLE OF ISAIKALAIMANI –THAVIL. (FOUR YEARS)
8.TITLE OF THEVARA ISAIKALAIMANI. (FOUR YEARS)
9.TITLE OF NATTIYAKALAIMANI –BHARATHANATTIYAM. (FOUR YEARS)
10.TITLE OF ISAICHELVAMANI –VOCAL. (TWO YEARS)
11.TITLE OF ISAICHELVAMANI –VEENA. (TWO YEARS)
12.TITLE OF ISAICHELVAMANI –VIOLIN. (TWO YEARS)
13.TITLE OF ISAICHELVAMANI –FLUTE. (TWO YEARS)
14.TITLE OF ISAICHELVAMANI –MRIDHANGAM. (TWO YEARS)
15.TITLE OF ISAICHELVAMANI –NAGASWARAM. (TWO YEARS)
16.TITLE OF ISAICHELVAMANI –THAVIL. (TWO YEARS)
சான்றிதழ் மற்றும் டிப்ளமோ படிப்புகள்
(CERTIFICATE AND DIPLOMA PROGRAMMES)
1.TEACHER TRAINING CERTIFICATE IN INDIAN MUSIC. (ONE YEAR)
2.DIPLOMA IN NATTUVANGAM. (ONE YEAR)
பட்டப் படிப்புகள் (UG PROGRAMME)
1.B.F.A. (VOCAL). – FOUR YEARS
2.B.F.A. (VEENA). – FOUR YEARS
3.B.F.A. (VIOLIN). – FOUR YEARS
4.B.F.A. (FLUTE). – FOUR YEARS
5.B.F.A. (NAGASWARAM).– FOUR YEARS
6.B.F.A. (MRIDHANGAM).– FOUR YEARS
7.B.F.A. (THAVIL). – FOUR YEARS
8.B.F.A. (BHARATHANATTIYAM)- FOUR YEARS
'பட்ட மேற்படிப்புகள் (PG PROGRAMME)
1.M.F.A. (VOCAL). – TWO YEARS
2.M.F.A. (VEENA). – TWO YEARS
3.M.F.A. (VIOLIN). – TWO YEARS
4.M.F.A. (FLUTE). – TWO YEARS
5.M.F.A. (NAGASWARAM) – TWO YEARS
6.M.F.A. (MRIDHANGAM) – TWO YEARS
7.M.F.A. (THAVIL). – TWO YEARS
8.M.F.A. (BHARATHANATTIYAM)– TWO YEARS
ஆய்வுப் படிப்புகள் (RESEARCH)
1.Ph.D. MUSIC
2.Ph.D.. DANCE
வேளாண் துறை படிப்புகள்
(AGRICULTURE COURSES)
DEPARTMENT OF AGRONOMY
1.M.SC. (AG.) AGRONOMY (TWO YEARS)
2.Ph.D.. AGRONOMY
DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND AGRICULTURAL CHEMISTRY
1.M.SC. (AG.) SOIL SCIENCE AND AGRICULTURAL CHEMISTRY (TWO YEARS)
2.Ph.D.. SOIL SCIENCE
DEPARTMENT OF GENETICS AND PLANT BREEDING
1.M.SC. (AG.) GENETICS & PLANT BREEDING (TWO YEARS)
2.M.SC. (AG.) SEED SCIENCE & TECHNOLOGY (TWO YEARS)
3.M.SC. (AG.) PLANT MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY (TWO YEARS)
4.Ph.D.. GENETICS & PLANT BREEDING
5.Ph.D. SEED SCIENCE & TECHNOLOGY
6.Ph.D. MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY
DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY
1.M.SC. (AG.) AGRICULTURAL MICROBIOLOGY (TWO YEARS)
2.Ph.D. AGRICULTURAL MICROBIOLOGY
DEPARTMENT OF PLANT PATHOLOGY
1.M.SC. (AG.) PLANT PATHOLOGY (TWO YEARS)
2.Ph.D. PLANT PATHOLOGY
DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY
1.M.SC. (AG.) ENTOMOLOGY (TWO YEARS)
2.Ph.D. ENTOMOLOGY
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS
1.M.SC. (AG.) AGRICULTURAL ECONOMICS (TWO YEARS)
2.M.B.A. AGRI. BUSINESS MANAGEMENT (TWO YEARS)
3.Ph.D. AGRICULTURAL ECONOMICS
4.Ph.D. AGRI BUSINESS MANAGEMENT
DEPARTMENT OF HORTICULTURE
1.B.SC. (HONS.) AGRICULTURE (FOUR YEARS)
2.B.SC. (HONS.) HORTICULTURE (FOUR YEARS)
3.M.SC. (HORT.) FRUIT SCIENCE (TWO YEARS)
4.M.SC. (HORT.)VEGETABLE SCIENCE (TWO YEARS)
5.M.SC. (HORT.)FLORICULTURE & LANDSCAPE ARCHITECTURE (TWO YEARS)
6.M.SC. (HORT.) PLANTATION, SPICES, MEDICINAL AND AROMATIC CROPS (TWO YEARS)
7.Ph.D. (HORT.) FRUIT SCIENCE
8.Ph.D. (HORT.) VEGETABLE SCIENCE
9.Ph.D. (HORT.) FLORICULTURE & LANDSCAPE ARCHITECTURE
10.Ph.D. (HORT.) PLANTATION, SPICES, MEDICINAL AND AROMATIC CROPS
DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION
1.M.SC. (AG.) AGRICULTURAL EXTENSION EDUCATION (TWO YEARS)
2.Ph.D. AGRICULTURAL EXTENSION EDUCATION
மேலும் விவரங்களுக்கு…
THE REGISTRAR,
ANNAMALAI UNIVERSITY,
ANNAMALAINAGAR - 608002
TAMIL NADU
இவைதவிர https://annamalaiuniversity.ac.in இணையதளத்தில் இந்தப்படிப்புகள் பற்றிய அனைத்து விவரங்களையும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.