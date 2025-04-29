அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் ஏராளமான படிப்புகள் - முழு விவரம்

அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகத்தில் பல்வேறு துறைகளில் ஏராளமான படிப்புகள் - முழு விவரம்
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தினத்தந்தி 29 April 2025 9:47 AM IST (Updated: 29 April 2025 11:18 AM IST)
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பல்வேறு அமைப்புகளின் தரச் சான்றிதழ் பெற்று ஏராளமான படிப்புகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படுகின்றன.


தென்னிந்தியாவில் மிகப் பழமையான பல்கலைக்கழகமாக திகழ்வது அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம். தமிழ்நாட்டில் சிதம்பரம் அருகில் உள்ள அண்ணாமலை நகர் என்னும் இடத்தில் இந்த பல்கலைக்கழகம் அமைந்துள்ளது.

1929 ஆம் ஆண்டு புகழ்மிக்க ராஜா சர் அண்ணாமலை செட்டியார் அவர்கள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தை உருவாக்கினார்கள்.

2023 ஆம் ஆண்டு வரை தனி பல்கலைக்கழகமாக திகழ்ந்த அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம், தற்போது பல்வேறு அங்கீகரிக்கப்பட்ட கல்லூரிகளையும் இணைத்து மிகப்பெரிய பல்கலைக்கழகமாக திகழ்கிறது.

மயிலாடுதுறை கடலூர் விழுப்புரம் மற்றும் கள்ளக்குறிச்சி ஆகிய மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 81 கல்லூரிகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தோடு இணைந்து செயல்படுகின்றன.

NAAC, NBA,AICTE,NCTE,ICAR என பல்வேறு அமைப்புகளின் தரச் சான்றிதழ் பெற்று ஏராளமான படிப்புகள் இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படுகின்றன

பல்கலைக்கழகத்தில் இயங்கும் துறைகள்

சுமார் 1000 ஏக்கர் பரப்பளவில் அமைந்துள்ள இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் 50 க்கு மேற்பட்ட பல்வேறு துறைகளில் ஏராளமான படிப்புகள் நடத்தப்படுகின்றன.

1.AGRICULTURAL ECONOMICS

2.AGRICULTURAL EXTENSION

3.AGRICULTURAL MICROBIOLOGY

4.AGRONOMY

5.BIOCHEMISTRY AND BIOTECHNOLOGY

6.BOTANY

7.BUSINESS ADMINISTRATION

8.CENTRE OF ADVANCED STUDY IN LINGUISTICS

9.CENTRE OF ADVANCED STUDY IN MARINE BIOLOGY

10.CENTRE FOR RURAL DEVELOPMENT

11.CENTRE FOR SKILL DEVELOPMENT

12.CENTRE FOR YOGA STUDIES

13.CHEMICAL ENGINEERING

14.CHEMISTRY

15.CIVIL AND STRUCTURAL ENGINEERING

16.CIVIL ENGINEERING

17.COMMERCE

18.COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE

19.COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING

20.DIVISION OF ANIMAL HUSBANDRY

21.EARTH SCIENCES

22.ECONOMICS

23.EDUCATION

24.ELECTRICAL ENGINEERING

25.ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING

26.ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING

27.ENGLISH

28.ENGINEERING ENGLISH

29.ENGINEERING MATHEMATICS

30.ENGINEERING PHYSICS

31.ENGINEERING CHEMISTRY

32.ENTOMOLOGY

33.GENETICS AND PLANT BREEDING

34.HINDI

35.HISTORY

36.HORTICULTURE

37.INFORMATION TECHNOLOGY

38.LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

39.MANUFACTURING ENGINEERING

40.MATHEMATICS

41.MECHANICAL ENGINEERING

42.MICROBIOLOGY

43.MUSIC

44.PHARMACY

45.PHILOSOPHY

46.PHYSICAL EDUCATION

47.PHYSICS

48.PLANT PATHOLOGY

49.POLITICAL SCIENCE AND PUBLIC ADMINISTRATION

50.POPULATION STUDIES

51.PSYCHOLOGY

52.SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK

53.SOIL SCIENCE AND AGRICULTURAL CHEMISTRY

54.SPORTS SCIENCES

55.STATISTICS

56.TAMIL STUDIES AND RESEARCH

57.ZOOLOGY

பல்கலைக்கழகத்தில் நடத்தப்படும் படிப்புகள்

கலைப்பிரிவு படிப்புகள்

DEPARTMENT OF ENGLISH

1.M. A. ENGLISH (TWO YEARS)

2.M. A. ENGLISH (FIVE YEARS INTEGRATED )

3.Ph.D. ENGLISH

DEPARTMENT OF HISTORY

1.M. A. HISTORY (TWO YEARS)

2.M. A. HISTORY (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. HISTORY

DEPARTMENT OF POLITICAL SCIENCE & PUBLIC ADMINISTRATION

1.M.A. POLITICAL SCIENCE (TWO YEARS)

2.M.A. POLITICAL SCIENCE (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.M.A. PUBLIC ADMINISTRATION (TWO YEARS)

4.Ph.D. POLITICAL SCIENCE

5.Ph.D. PUBLIC ADMINISTRATION

DEPARTMENT OF ECONOMICS

1.M. A. ECONOMICS (TWO YEARS)

2.M. A. ECONOMICS (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. ECONOMICS

DEPARTMENT OF SOCIOLOGY AND SOCIAL WORK

1.M. A. SOCIOLOGY (TWO YEARS)

2.M.S.W. SOCIAL WORK (TWO YEARS)

3.M. A. SOCIOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)

4.Ph.D. SOCIOLOGY

5.Ph.D SOCIAL WORK

DEPARTMENT OF COMMERCE

1.M.COM. ACCOUNTING INFORMATION SYSTEM (TWO YEARS)

2.M.COM. BUSINESS INTELLIGENCE (TWO YEARS)

3.M.COM. CO-OPERATIVE MANAGEMENT (TWO YEARS)

4.M.COM. INTERNATIONAL BUSINESS, BANKING AND INSURANCE (TWO YEARS)

5.M.COM. (FIVE YEARS INTEGRATED)

6.Ph.D. COMMERCE

DEPARTMENT OF POPULATION STUDIES

1.M. A. POPULATION STUDIES (TWO YEARS)

2.M. A. POPULATION STUDIES,(FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. POPULATION STUDIES

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

1.M.B.A (TWO YEARS)

2.M.B.A. FINANCIAL MANAGEMENT (TWO YEARS)

3.M.B.A. MARKETING MANAGEMENT (TWO YEARS)

4.M.B.A. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT (TWO YEARS)

5.M.B.A. INTERNATIONAL BUSINESS MANAGEMENT (TWO YEARS)

6.M.B.A. BUSINESS ANALYTICS (TWO YEARS)

7.M.B.A. INFRASTRUCTURE MANAGEMENT (TWO YEARS)

8.Ph.D. BUSINESS ADMINISTRATION

DEPARTMENT OF LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE

1.M.L.I.S. (TWO YEARS)

2.M.L.I.S. (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. LIBRARY & INFORMATION SCIENCE

DEPARTMENT OF PHILOSOPHY

1.M.A. PHILOSOPHY (TWO YEARS)

2.M.A. PHILOSOPHY (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D .PHILOSOPHY

CENTRE FOR RURAL DEVELOPMENT

1.M.A. RURAL DEVELOPMENT (TWO YEARS)

2.M.A. RURAL DEVELOPMENT (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. RURAL DEVELOPMENT

அறிவியல் பிரிவுபடிப்புகள்

MATHEMATICS

1.M.SC. MATHEMATICS (TWO YEARS)

2.M.SC. MATHEMATICS (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. MATHEMATICSRESEARCH

STATISTICS

1.M.SC. STATISTICS (TWO YEARS)

2.M.SC. STATISTICS (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. STATISTICSRESEARCH

PHYSICS

1.M.SC. PHYSICS (TWO YEARS)

2.M.SC. PHYSICS (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. PHYSICSRESEARCH

CHEMISTRY

1.M.SC. CHEMISTRY (TWO YEARS)

2.Ph.D. CHEMISTRYRESEARCH

BIOCHEMISTRY & BIOTECHNOLOGY

1.M.SC. BIOCHEMISTRY (TWO YEARS)

2.M.SC. BIOTECHNOLOGY (TWO YEARS)

3.M.SC. BIOTECHNOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)

4.Ph.D. BIOCHEMISTRYRESEARCH

5.Ph.D. BIOTECHNOLOGY

BOTANY

1.M.SC. BOTANY (TWO YEARS)

2.M.SC. BOTANY (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. BOTANYRESEARCH

A.RESEARCH

ZOOLOGY

1.M.SC. ZOOLOGY (TWO YEARS)

2.M.SC. ZOOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. ZOOLOGYRESEARCH

4.Ph.D BIOINFORMATICSRESEARCH

EARTH SCIENCES

1.M.SC. GEOLOGY (TWO YEARS)

2.M.SC. GEOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. GEOLOGYRESEARCH

4.Ph.D. APPLIED GEOLOGYRESEARCH

5.Ph.D. GEO INFORMATICSRESEARCH

MICROBIOLOGY

1.M.SC. MICROBIOLOGY (TWO YEARS)

2.M.SC. MICROBIOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.Ph.D. MICROBIOLOGYRESEARCH

COMPUTER AND INFORMATION SCIENCE

1.M.SC. COMPUTER SCIENCE (TWO YEARS)

2.M.SC. DATA SCIENCE (TWO YEARS)

3.MASTER OF COMPUTER APPLICATIONS (TWO YEARS)

4.M.SC INFORMATION TECHNOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)

5.M.SC SOFTWARE ENGINEERING (FIVE YEARS INTEGRATED)

6.Ph.D COMPUTER SCIENCERESEARCH

7.Ph.D COMPUTER APPLICATIONSRESEARCH

SPORTS SCIENCES

1.B.SC. SPORTS SCIENCES (THREE YEAR 2018-19 ONWARDS)

2.M.SC. EXERCISE PHYSIOLOGY (TWO YEAR 2018-19 ONWARDS)

3.M.SC. SPORTS BIOMECHANICS (TWO YEAR 2018-19 ONWARDS)

4.M.SC. SPORTS BIOCHEMISTRY (TWO YEAR - 2018-19 ONWARDS)

5.M.SC. SPORTS NUTRITION (TWO YEAR - 2018-19 ONWARDS)

6.MPT SPORTS PHYSIOTHERAPY (TWO YEAR - 2018-19 ONWARDS)

7.M.SC. SPORTS PSYCHOLOGY (TWO YEAR - 2018-19 ONWARDS)

8.M.SC. STRENGTH AND CONTITIONING (TWO YEAR - 2019-20 ONWARDS)

9.Ph.D. SPORTS PSYCHOLOGY (2018-19 ONWARDS)RESEARCH

10.Ph.D. EXERCISE PHYSIOLOGY (2019-20 ONWARDS)RESEARCH

11.Ph.D. SPORTS BIOMECHANICS (2019-20 ONWARDS)RESEARCH

12.Ph.D.SPORTS NUTRITION (2019-20 ONWARDS)RESEARCH

13. Ph.D STRENGTH AND CONTITIONING (2019-20 ONWARDS)RESEARCH

14.Ph.D.SPORTS PHYSIOTHERAPY (2019-20 ONWARDS)RESEARCH

15.Ph.D SPORTS BIOCHEMISTRY (2019-20 ONWARDS)RESEARCH

MARINE BIOLOGY

1.B.F.SC. BACHELOR OF FISHERIES SCIENCE (FOUR YEARS)UG

2.B.VOC. AQUACULTURE (THREE YEARS)

3.M.SC. MARINE BIOLOGY AND OCEANOGRAPHY (TWO YEARS)

4.M.SC. COASTAL AQUACULTURE (TWO YEARS)

5.M.SC. MARINE BIOTECHNOLOGY (TWO YEARS)

6.M.SC. OCEAN SCIENCE & TECHNOLOGY (FIVE YEARS INTEGRATED)

7.Ph.D. MARINE BIOLOGY & OCEANOGRAPHYRESEARCH

8.Ph.D. COASTAL AQUACULTURERESEARCH

9.Ph.D. MARINE BIOTECHNOLOGYRESEARCH

10.Ph.D. MARINE MICROBIOLOGYRESEARCH

11.Ph.D. MARINE FOOD TECHNOLOGYRESEARCH

12.Ph.D. OCEAN SCIENCE & TECHNOLOGYRESEARCH

TAMIL STUDIES & RESEARCH

1.M. A. TAMIL (TWO YEARS)

2.M. A. TAMIL (FIVE YEARS INTEGRATED)

3.PH.D. TAMILRESEARCH

HINDI

1.M.A. HINDI (TWO YEARS)

2.Ph.D. HINDI (RESEARCH)

ENTRE FOR ADVANCED STUDIES IN LINGUISTICS

1.P.G. DIPLOMA. IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING (PART TIME -ONE YEAR)

2.P.G. DIPLOMA IN LEXICOGRAPHY (PART TIME -ONE YEAR)

3.P.G. DIPLOMA IN COMPUTATIONAL LINGUISTICS (PART TIME -ONE YEAR)

4.P.G. DIPLOMA IN PHONETICS (PART TIME -ONE YEAR)

5.M. A. LINGUISTICS (TWO YEARS)

6.Ph.D. LINGUISTICS(RESEARCH)

பொறியியல் படிப்புகள்

(ENGINEERING COURSES)

CHEMICAL ENGINEERING

1.B.E. CHEMICAL ENGINEERING (FULL-TIME)UG

2.M.E. CHEMICAL ENGINEERING (FULL-TIME)PG

3.M.TECH. FOOD PROCESSING TECHNOLOGY (FULL-TIME)

4.M.TECH. INDUSTRIAL SAFETY ENGINEERING (FULL-TIME)

5.Ph.D. CHEMICAL ENGINEERINGRESEARCH

6.Ph.D. CHEMICAL ENGINEERING - INDUSTRIAL SAFETY

7.Ph.D. CHEMICAL ENGINEERING - BIOTECHNOLOGY

8.Ph.D. CHEMICAL ENGINEERING - FOOD TECHNOLOGY

CIVIL ENGINEERING

1.B.E. CIVIL ENGINEERING - (FULL-TIME)

2.M.E. ENVIRONMENTAL ENGINEERING (FULL-TIME)

3.M.E. WATER RESOURCES ENGINEERING & MANAGEMENT (FULL-TIME)

4.Ph.D. CIVIL ENGINEERING

CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING

1.B.E. CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERING (FULL-TIME)

2.M.E. STRUCTURAL ENGINEERING (FULL-TIME)

3.M.E. CONSTRUCTION ENGINEERING & MANAGEMENT (FULL-TIME)

4.Ph.D. CIVIL & STRUCTURAL ENGINEERINGRESEARCH

COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING

1.B.E. COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (FULL-TIME)

2.B.E. COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (DATA SCIENCE)

3.B.E. COMPUTER SCIENCE AND ENGINEERING (ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING)

4.M.E. COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING (FULL-TIME)

5.Ph.D. COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING

ELECTRICAL ENGINEERING

1.B.E. ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING - (FULL-TIME)

2.M.E. POWER SYSTEMS (FULL-TIME)

3.Ph.D. ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERINGRESEARCH

4.ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING

5.B.E. ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (FULL-TIME)

6.M.E. COMMUNICATION SYSTEMS (FULL-TIME)

7.Ph.D.. ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING

INFORMATION TECHNOLOGY

1.B.E. INFORMATION TECHNOLOGY (FULL-TIME)

2.Ph.D. INFORMATION TECHNOLOGY

MECHANICAL ENGINEERING

1.B.E. MECHANICAL ENGINEERING

2.M.E. THERMAL POWER ENGINEERING (FULL-TIME)

3.M.E. ENERGY ENGINEERING & MANAGEMENT (FULL-TIME)

4.Ph.D. MECHANICAL ENGINEERING

MANUFACTURING ENGINEERING

1.B.E. MECHANICAL ENGINEERING (MANUFACTURING) (FULL-TIME)

2.M.E. MANUFACTURING ENGINEERING (FULL-TIME)PG

3.Ph.D. MANUFACTURING ENGINEERING RESEARCH

மருந்தக படிப்புகள்

(PHARMACY COURSES)

B. PHARM(UG)

Pharm D (SIX YEARS)

1.M. Pharm. INDUSTRIAL PHARMACY

2.M. Pharm. PHARMACEUTICAL QUALITY ASSURANCE

3.M. Pharm. PHARMACOLOGY

Pharm.. D -POST BACCALAUREATE (THREE YEARS)

PH.D. PHARMACY

நுண்கலை படிப்புகள்

(FINE ARTS COURSES)

இசைத்துறை (DEPARTMENT OF MUSIC)

1.TITLE OF ISAIKALAIMANI –VOCAL. (FOUR YEARS)

2.TITLE OF ISAIKALAIMANI –VEENA. (FOUR YEARS)

3.TITLE OF ISAIKALAIMANI –VIOLIN. (FOUR YEARS)

4.TITLE OF ISAIKALAIMANI –FLUTE. (FOUR YEARS)

5.TITLE OF ISAIKALAIMANI –MRIDHANGAM. (FOUR YEARS)

6.TITLE OF ISAIKALAIMANI –NAGASWARAM. (FOUR YEARS)

7.TITLE OF ISAIKALAIMANI –THAVIL. (FOUR YEARS)

8.TITLE OF THEVARA ISAIKALAIMANI. (FOUR YEARS)

9.TITLE OF NATTIYAKALAIMANI –BHARATHANATTIYAM. (FOUR YEARS)

10.TITLE OF ISAICHELVAMANI –VOCAL. (TWO YEARS)

11.TITLE OF ISAICHELVAMANI –VEENA. (TWO YEARS)

12.TITLE OF ISAICHELVAMANI –VIOLIN. (TWO YEARS)

13.TITLE OF ISAICHELVAMANI –FLUTE. (TWO YEARS)

14.TITLE OF ISAICHELVAMANI –MRIDHANGAM. (TWO YEARS)

15.TITLE OF ISAICHELVAMANI –NAGASWARAM. (TWO YEARS)

16.TITLE OF ISAICHELVAMANI –THAVIL. (TWO YEARS)

சான்றிதழ் மற்றும் டிப்ளமோ படிப்புகள்

(CERTIFICATE AND DIPLOMA PROGRAMMES)

1.TEACHER TRAINING CERTIFICATE IN INDIAN MUSIC. (ONE YEAR)

2.DIPLOMA IN NATTUVANGAM. (ONE YEAR)

பட்டப் படிப்புகள் (UG PROGRAMME)

1.B.F.A. (VOCAL). – FOUR YEARS

2.B.F.A. (VEENA). – FOUR YEARS

3.B.F.A. (VIOLIN). – FOUR YEARS

4.B.F.A. (FLUTE). – FOUR YEARS

5.B.F.A. (NAGASWARAM).– FOUR YEARS

6.B.F.A. (MRIDHANGAM).– FOUR YEARS

7.B.F.A. (THAVIL). – FOUR YEARS

8.B.F.A. (BHARATHANATTIYAM)- FOUR YEARS

'பட்ட மேற்படிப்புகள் (PG PROGRAMME)

1.M.F.A. (VOCAL). – TWO YEARS

2.M.F.A. (VEENA). – TWO YEARS

3.M.F.A. (VIOLIN). – TWO YEARS

4.M.F.A. (FLUTE). – TWO YEARS

5.M.F.A. (NAGASWARAM) – TWO YEARS

6.M.F.A. (MRIDHANGAM) – TWO YEARS

7.M.F.A. (THAVIL). – TWO YEARS

8.M.F.A. (BHARATHANATTIYAM)– TWO YEARS

ஆய்வுப் படிப்புகள் (RESEARCH)

1.Ph.D. MUSIC

2.Ph.D.. DANCE

வேளாண் துறை படிப்புகள்

(AGRICULTURE COURSES)

DEPARTMENT OF AGRONOMY

1.M.SC. (AG.) AGRONOMY (TWO YEARS)

2.Ph.D.. AGRONOMY

DEPARTMENT OF SOIL SCIENCE AND AGRICULTURAL CHEMISTRY

1.M.SC. (AG.) SOIL SCIENCE AND AGRICULTURAL CHEMISTRY (TWO YEARS)

2.Ph.D.. SOIL SCIENCE

DEPARTMENT OF GENETICS AND PLANT BREEDING

1.M.SC. (AG.) GENETICS & PLANT BREEDING (TWO YEARS)

2.M.SC. (AG.) SEED SCIENCE & TECHNOLOGY (TWO YEARS)

3.M.SC. (AG.) PLANT MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY (TWO YEARS)

4.Ph.D.. GENETICS & PLANT BREEDING

5.Ph.D. SEED SCIENCE & TECHNOLOGY

6.Ph.D. MOLECULAR BIOLOGY AND BIOTECHNOLOGY

DEPARTMENT OF MICROBIOLOGY

1.M.SC. (AG.) AGRICULTURAL MICROBIOLOGY (TWO YEARS)

2.Ph.D. AGRICULTURAL MICROBIOLOGY

DEPARTMENT OF PLANT PATHOLOGY

1.M.SC. (AG.) PLANT PATHOLOGY (TWO YEARS)

2.Ph.D. PLANT PATHOLOGY

DEPARTMENT OF ENTOMOLOGY

1.M.SC. (AG.) ENTOMOLOGY (TWO YEARS)

2.Ph.D. ENTOMOLOGY

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL ECONOMICS

1.M.SC. (AG.) AGRICULTURAL ECONOMICS (TWO YEARS)

2.M.B.A. AGRI. BUSINESS MANAGEMENT (TWO YEARS)

3.Ph.D. AGRICULTURAL ECONOMICS

4.Ph.D. AGRI BUSINESS MANAGEMENT

DEPARTMENT OF HORTICULTURE

1.B.SC. (HONS.) AGRICULTURE (FOUR YEARS)

2.B.SC. (HONS.) HORTICULTURE (FOUR YEARS)

3.M.SC. (HORT.) FRUIT SCIENCE (TWO YEARS)

4.M.SC. (HORT.)VEGETABLE SCIENCE (TWO YEARS)

5.M.SC. (HORT.)FLORICULTURE & LANDSCAPE ARCHITECTURE (TWO YEARS)

6.M.SC. (HORT.) PLANTATION, SPICES, MEDICINAL AND AROMATIC CROPS (TWO YEARS)

7.Ph.D. (HORT.) FRUIT SCIENCE

8.Ph.D. (HORT.) VEGETABLE SCIENCE

9.Ph.D. (HORT.) FLORICULTURE & LANDSCAPE ARCHITECTURE

10.Ph.D. (HORT.) PLANTATION, SPICES, MEDICINAL AND AROMATIC CROPS

DEPARTMENT OF AGRICULTURAL EXTENSION

1.M.SC. (AG.) AGRICULTURAL EXTENSION EDUCATION (TWO YEARS)

2.Ph.D. AGRICULTURAL EXTENSION EDUCATION

மேலும் விவரங்களுக்கு…

THE REGISTRAR,

ANNAMALAI UNIVERSITY,

ANNAMALAINAGAR - 608002

TAMIL NADU

இவைதவிர https://annamalaiuniversity.ac.in இணையதளத்தில் இந்தப்படிப்புகள் பற்றிய அனைத்து விவரங்களையும் தெரிந்துகொள்ளலாம்.


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தினத்தந்தி

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