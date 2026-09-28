தமிழக செய்திகள்

மாணவியிடம் அநாகரீக பேச்சு: அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் பணியிடை நீக்கம்

வேதியியல் துறை தலைவராக இருப்பவர் ராஜேந்திரன்.
மாணவியிடம் அநாகரீக பேச்சு: அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் பணியிடை நீக்கம்
Published on

சிதம்பரம்,

சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழக வேதியியல் துறை யில் அண்ணாமலை நகர் பகுதியை சேர்ந்த 29 வயதுடைய மாணவி ஒருவர். 3-ம் ஆண்டு ஆராய்ச்சி படிப்பு படித்து வருகிறார். இவர், சம்பவத்தன்று பல்கலைக்கழக வேதியியல் துறை அலுவலகத்திற்கு சென்றார்.

அப்போது அங்கிருந்த வேதியியல் துறை தலைவரும், பேராசிரியருமான ராஜேந்திரன் என்பவர், மாணவியிடம் தனிப்பட்ட குடும்ப வாழ்க்கை பற்றி அவதூறாகவும், அநாகரீகமாகவும் பேசி திட்டியதாக கூறப்படுகிறது. இதுகுறித்து அந்த மாணவி அண்ணாமலை நகர் போலீசில் புகார் செய்தார்.

அதன்பேரில் பேராசிரியர் ராஜேந்திரன் மீது போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர். இந்த விவகாரம் தொடர்பாக பேராசிரியர் ராஜேந்திரனை பணியிடை நீக்கம் செய்து பல்கலைக்கழக பதிவாளர் சிங்கார வேலு உத்தரவிட்டுள்ளார்.

மாணவி
Professor
பேராசிரியர்
சிதம்பரம் அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்
Chidambaram Annamalai University
அண்ணாமலை பல்கலைக்கழகம்
Annamalai University
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com