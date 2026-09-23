வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை பொதுத்துறை வங்கிகள் செயல்படும் என அறிவிப்பு

புதுடெல்லி,
வங்கி வேலை நாட்களை 5 ஆக குறைக்க வேண்டும்; ஊக்கத்தொகைகளை சமமாக வழங்க வேண்டும் உட்பட கோரிக்கையை வலியுறுத்தி நாடு முழுவதும் உள்ள தேசிய வங்கிகளின் அலுவலர், ஊழியர் சங்கங்களின் கூட்டு நடவடிக்கை குழு சார்பில் வரும் 28- ம் தேதி முதல் 30-ம் தேதி வரை வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட முடிவு செய்துள்ளனர். இந்த வேலை நிறுத்தத்தில் 2.50 லட்சம் பேர் பங்கேற்பர் எனக் கூறப்படுகிறது.
மாதத்தின் 4-வது சனிக்கிழமையான செப்.26 மற்றும் ஞாயிறு விடுமுறை. இத்துடன் ஸ்டிரைக் காரணமாக 3 நாட்கள் வங்கிகள் மூடப்படும் பட்சத்தில் 5 நாட்கள் வரை வங்கி பணிகள் பாதிக்கும் சூழல் ஏற்பட்டது. இந்த நிலையில், அனைத்துப் பொதுத்துறை வங்கிகள் மற்றும் மண்டல ஊரக வங்கிகள் செப்.27, ஞாயிறன்று வழக்கம்போல் செயல்படும் என நிதி அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. வங்கி சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு அழைப்பு விடுத்துள்ள நாடு தழுவிய வங்கி வேலைநிறுத்தத்தைக் கருத்தில் கொண்டு இந்த அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது.