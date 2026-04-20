23-ம் தேதி கொடைக்கானலில் சுற்றுலாத்தலங்கள் மூடப்படும் என அறிவிப்பு

அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் தீவிர பிரசாரம் செய்து வருகிறார்கள்.
சென்னை,

தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் வருகிற 23-ந்தேதி நடைபெறவுள்ளது. தேர்தல் பிரசாரம் நாளை (21-ந்தேதி) மாலையுடன் முடிவடைகிறது. தேர்தலுக்கு இன்னும் 2 நாட்களே இருப்பதால் தலைவர்கள் சூறாவளியாக சுற்றுப்பயணம் செய்து தங்கள் கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சி வேட்பாளர்களை ஆதரித்து தீவிர பிரசாரம் செய்து வருகிறார்கள்.

இந்த நிலையில், சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவு நாளான 23-ம் தேதி அன்று கொடைக்கானல் தூண் பாறை, குணா குகை, பைன் மரக்காடுகள், மோயர் சதுக்கம், பேரிஜம் ஏரி போன்ற வனத்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ள சுற்றுலாத்தலங்கள் மூடப்படும் என வனத்துறை அறிவித்துள்ளது.

கொடைக்கானல்
Kodaikanal
Tourist Place
சுற்றுலாத் தலம்

Related Stories

No stories found.
