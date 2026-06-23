தமிழக செய்திகள்

சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி விருதுக்கு ஜூலை 31-க்குள் விண்ணப்பிக்கலாம்: ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குநரகம்

தமிழகத்தில் தகுதி படைத்த 10 ஊராட்சிகளுக்கு தலா 1 கோடி ரூபாய் ஊக்கத் தொகையுடன் கூடிய சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சிக்கான விருதுகள் வழங்கப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
ஊராட்சிக்கான விருது
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சென்னை,

தமிழ்நாடு ஆதிதிராவிடர் நல இயக்குநரகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் தெரிவித்துள்ளதாவது:-

ஊக்க தொகை

சாதி பாகுபாடற்ற சமூக நல்லிணக்கத்தை கடைபிடிக்கும் ஊராட்சிகளை கௌரவிக்கும் வகையில், ஆண்டுதோறும் தகுதி படைத்த 10 ஊராட்சிகளுக்கு தலா 1 கோடி ரூபாய் ஊக்க தொகையும் அதனுடன், சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சிக்கான விருதும் வழங்கி தமிழ்நாடு அரசு சிறப்பித்து வருகிறது.

சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி

இதனடிப்படையில் 2026-27 ஆம் ஆண்டிற்கான "சமூக நல்லிணக்க ஊராட்சி" விருது பெற விரும்பும் ஊராட்சிகள் விண்ணப்ப படிவத்தினையும், அதற்குரிய ஆவணங்களையும் இணைத்து அந்தந்த மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் 31.07.2026க்குள் சமர்ப்பிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது.

அதன் படி இவ்விருதிற்கான விண்ணப்ப படிவத்தினை https://cms.tn.gov.in/cms_migrated/document/forms/social_award_app_26_27.pdf என்ற இணையதளத்திலிருந்து பதிவிறக்கம் செய்து கொள்ளலாம் அல்லது மாவட்ட ஆதிதிராவிடர் மற்றும் பழங்குடியினர் நல அலுவலகத்தில் விண்ணப்பத்தை பெற்று கொள்ளலாம்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவித்துள்ளது.

விண்ணப்பிக்கலாம்
Application
சமூக நல்லிணக்கம்
Social harmony
ஊராட்சி விருது
Panchayat Award
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Daily Thanthi
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