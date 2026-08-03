தமிழக செய்திகள்

சென்னையில் நாளை மறுதினம் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்

காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
சென்னையில் நாளை மறுதினம் மின்தடை ஏற்படும் இடங்கள்
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சென்னை,

பராமரிப்பு பணி காரணமாக சென்னையில் ஒரு சில இடங்களில் நாளை மறுதினம் மின்தடை ஏற்படும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக தமிழ்நாடு மின் பகிர்மான கழகம் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-

“சென்னையில் 05.08.2026 அன்று காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்காணும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.

பெரம்பூர்: திருமலை நகர் பிரதான சாலை, திருமலை நகர் 1 வது முதல் 3வது தெரு வரை மற்றும் விரிவாக்கம்.”

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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