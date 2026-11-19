சென்னை,
முதன்மை முதலீட்டு ஊக்குவிப்பு முகமை தமிழகத்துக்கான முதலீடுகள் வெளியேறியதாக வெளியாகும் செய்திகள் வருத்தம் அளிப்பதாக தி.மு.க. முன்னாள் அமைச்சர் டி.ஆர்.பி. ராஜா கூறியுள்ளார்.
இதுகுறித்து அவர் தனது எக்ஸ் வலைதளத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
தமிழ்நாட்டின் தலைசிறந்த அறிஞர்களால் பல பத்தாண்டுகளாக கட்டியெழுப்பப்பட்ட ஒரு நிறுவனம், தற்போதைய ஆட்சியின் முதிர்ச்சியற்ற, சமூக ஊடகங்களால் தூண்டப்பட்ட அரசியலால் அவமானப்படுத்தப்படுவதைப் பார்ப்பது மிகுந்த மன வருத்தத்தை அளிக்கிறது.
ஒரு சில ஊழியர்கள் வெளியேறியதால் முதலீடுகள் காணாமல் போய்விடும் என்று அரசாங்கம் வாதிடுவது இன்னும் பரிதாபகரமானது!
தமிழ்நாட்டின் முதலீட்டு இயந்திரமும், தொழில் சூழலும் உண்மையிலேயே அவ்வளவு பலவீனமாக இருப்பதாக இந்த அரசாங்கம் சொல்கிறதா?
முரண் என்னவென்றால்? இப்போது வெளியேறியவர்களில் பெரும்பாலானோர் அ.தி.மு.க. ஆட்சிக் காலத்தில் (2016-21) நியமிக்கப்பட்டவர்கள்.
நாங்கள் ஆட்சிக்கு வந்தபோது தி.மு.க. அரசாங்கம் அவர்களை விரட்டியடித்ததா? இல்லை! நாங்கள் அனுபவத்திற்கு மதிப்பளித்தோம், தனிநபர்களை மதித்தோம், நிறுவனத்தின் தொடர்ச்சியை உறுதி செய்தோம். மிக முக்கியமான முதலீட்டு மேம்பாட்டுத் தலைவர் ஒருவர் தனிப்பட்ட காரணங்களுக்காக வெளியேறியபோதும், நாங்கள் கண்ணியத்தைக் காத்தோம்.
இப்போது, தலைமைத்துவத்தைக் காட்டுவதற்குப் பதிலாக, இந்த அரசாங்கம் தனது சொந்த நிறுவனத்தையே பலவீனப்படுத்துகிறது, வழக்கம் போல் அதன் தோல்விகளுக்கு திமுகவைக் குறை கூறுகிறது!
துறையை இழிவுபடுத்துவதை நிறுத்துங்கள். தமிழ்நாட்டின் திறன்களைக் குறைத்து மதிப்பிடுவதை நிறுத்துங்கள்.
யாராலும் தமிழ்நாட்டிலிருந்து முதலீடுகளை எளிதாகப் பறித்துவிட முடியாது. ஆனால், திறமையற்ற, பாதுகாப்பற்ற மற்றும் உணர்வற்ற முடிவெடுக்கும் திறன் நிச்சயமாக அவற்றை விரட்டியடித்துவிடும்!.. நிறுவனங்களுக்குத் தேவை தலைமைத்துவம், அரசியல் நாடகங்கள் அல்ல!
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.