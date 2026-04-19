தமிழக செய்திகள்

சட்டமன்ற தேர்தல்: தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் வெடிபொருள் கடைகளை மூட கலெக்டர் உத்தரவு

தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு ஏப்ரல் 21 முதல் 24ம் தேதி வரை, வாக்கு எண்ணிக்கையை முன்னிட்டு மே 2 முதல் 4ம் தேதி வரை என மொத்தம் 7 நாட்கள் வெடிபொருள் கடைகளை கட்டாயம் மூட வேண்டும்.
Published on

தூத்துக்குடி,

தூத்துக்குடி மாவட்ட தேர்தல் அலுவலர் மற்றும் கலெக்டர் விஜூ மகாஜன் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற பொதுத்தேர்தல் ஏப்ரல் 23, 2026 அன்றும், வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4, 2026 அன்றும் நடைபெற உள்ளது. இதனை முன்னிட்டு, பொது அமைதியைப் பேணும் வகையில் 1884-ம் ஆண்டு வெடிபொருள் சட்டத்தின் கீழ் உரிமம் பெற்ற அனைத்துக் கடைகள் மற்றும் கிடங்குகளை மூடி வைக்கத் தமிழக அரசு (அரசாணை எண்: G.O (D) No. 454, உள்துறை, நாள்: 18.03.2026) ஆணையிட்டுள்ளது.

மேற்சொன்ன அரசாணையின்படி, தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் உரிமம் பெற்ற அனைத்து வெடிபொருள் விற்பனை நிலையங்கள் மற்றும் கிடங்குகள் வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு 21.4.2026 முதல் 24.4.2026 வரை, வாக்கு எண்ணிக்கையை முன்னிட்டு: 2.5.2026 முதல் 4.5.2026 வரை ஆகிய 7 நாட்களும் கட்டாயம் மூடப்பட்டிருக்க வேண்டும்.

இந்தத் தடையை மீறிச் செயல்படும் வெடிபொருள் கடைகள் மற்றும் கிடங்குகளின் உரிமையாளர்கள் மீது சட்டப்படி கடுமையான நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும்.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

வாக்குப்பதிவு
Assembly elections
சட்டமன்ற தேர்தல்
Thoothukudi
தூத்துக்குடி
Voting
vote counting
வாக்கு எண்ணிக்கை
மூட உத்தரவு
வெடிபொருள் கடைகள்
explosives shops
closure order

X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com