தமிழகத்தில் ஏப்ரல் 23-ந் தேதி சட்டசபை தேர்தல்

சென்னை,
தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சியான தி.மு.க. அரசின் பதவிக்காலம் மே மாதம் 10-ந் தேதியுடன் நிறைவடைகிறது. இதேபோல், புதுச்சேரி (ஜூன் 15), மேற்கு வங்காளம் (மே 7), அசாம் (மே 20), கேரளா (மே 23) ஆகிய மாநிலங்களின் பதவிக்காலமும் முடிவடைகிறது.
எனவே, தமிழகத்தில் உள்ள 234 தொகுதிகள் உள்பட 5 மாநிலங்களிலும் மொத்தம் உள்ள 824 சட்டசபை தொகுதிகளுக்கும் தேர்தலை நடத்த இந்திய தேர்தல் ஆணையம் ஏற்பாடு செய்து வருகிறது.
இந்த நிலையில், 5 மாநில சட்டசபை தேர்தல் தேதியை இந்திய தலைமை தேர்தல் ஆணையர் ஞானேஷ்குமார் இன்று டெல்லியில் நடைபெற்ற பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் வெளியிட்டார்.
அதன்படி, 234 தொகுதிகளை கொண்ட தமிழக சட்டசபைக்கு ஏப்ரல் 23- ந் தேதி ஒரே கட்டமாக வாக்குப்பதிவு நடத்தப்படுகிறது. வேட்புமனு தாக்கல் மார்ச் 30-ம்ந் தேதி தொடங்குகிறது.
வேட்புமனு தாக்கல் ஏப்ரல் 6-ந் தேதி முடிகிறது. வேட்பு மனு பரிசீலனை ஏப்ரல்7-ந் தேதி நடக்கிறது. வேட்புமனுக்களை திரும்பப் பெறுவதற்கு கடைசி நாள் ஏப்ரல்9 -ந் தேதி ஆகும். ஏப்ரல் 23-ந் தேதி வாக்குப்பதிவு ஒரே கட்டமாக நடைபெறுகிறது.
வாக்கு எண்ணிக்கை மே 4-ம்ந் தேதி நடைபெற்று முடிவுகள் அறிவிக்கப்படுகின்றன. அன்று காலை 10 மணி முதல் முன்னணி நிலவரமும், மாலை முதல் வெற்றி பெற்ற வேட்பாளர்கள் விவரமும் தெரியவரும். அன்று இரவே தமிழகத்தில் ஆட்சியை பிடிக்கப்போவது யார் என்பது தெரிந்து விடும்.
