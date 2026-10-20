ஆரணி காவல் நிலையத்தில் பெண் எஸ்ஐ மீது தாக்குதல்: தவெக நிர்வாகி உள்பட 2 பேர் கைது.

திருவண்ணாமலை,
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அருகே உள்ள கண்ணமங்கலம் காவல் நிலையத்தில், பணியில் இருந்த பெண் உதவி ஆய்வாளர் (எஸ்ஐ) மீது தாக்குதல் நடத்திய வழக்கில் தமிழக வெற்றிக் கழக நிர்வாகியான முன்னாள் ராணுவ வீரர் உள்பட 2 பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர்.
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் ஆரணி அடுத்த கண்ணமங்கலம் பகுதியில் நேற்று (திங்கட்கிழமை) இரவு, தமிழக வெற்றிக் கழகத்தைச் சேர்ந்த நிர்வாகியும், முன்னாள் ராணுவ வீரருமான வாசு (வயது 41) என்பவர் மதுபோதையில் அப்பகுதி பொதுமக்களிடம் கடுமையான வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டு ரகளையில் குதித்துள்ளார். இவருக்குத் துணையாக அவரது நண்பர் குமரகுரு (வயது 41) என்பவரும் இருந்துள்ளார். பொதுமக்களுக்கு இடையூறு விளைவிப்பதாக வந்த புகாரின் பேரில், கண்ணமங்கலம் போலீசார் இருவரையும் பிடித்து விசாரணைக்காக காவல் நிலையத்திற்கு அழைத்துச் சென்றனர்.
காவல் நிலையத்திற்குள் அழைத்து வரப்பட்ட பிறகும் போதை தலைக்கேறிய நிலையில் இருந்த வாசு, அங்கு பணியில் இருந்த பெண் உதவி ஆய்வாளர் கவிதாவிடம் கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டார். வாக்குவாதம் முற்றிய நிலையில், ஆத்திரமடைந்த வாசு மற்றும் குமரகுரு ஆகிய இருவரும் எஸ்ஐ கவிதா மீது திடீரென தாக்குதல் நடத்தினர். காவல் நிலைய வளாகத்திற்குள்ளேயே பெண் அதிகாரி தாக்கப்பட்ட இந்த சம்பவம் அங்கு பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.
அரசு அதிகாரியைப் பணி செய்ய விடாமல் தடுத்தல், பெண் அதிகாரி மீது தாக்குதல் நடத்துதல் மற்றும் பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல் ஆகிய பிரிவுகளின் கீழ் கண்ணமங்கலம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்தனர். இதனைத் தொடர்ந்து, பெண் எஸ்ஐ-யைத் தாக்கிய வழக்கில் முன்னாள் ராணுவ வீரர் வாசு மற்றும் அவரது நண்பர் குமரகுரு ஆகிய 2 பேரையும் போலீசார் அதிரடியாக கைது செய்தனர்.
கைது செய்யப்பட்ட இருவரையும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தி, சிறையில் அடைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை காவல்துறை தீவிரமாக மேற்கொண்டு வருகிறது. காவல் நிலையத்திற்குள்ளேயே பெண் காவல்துறை அதிகாரி தாக்கப்பட்ட சம்பவமும், அதற்கு இணையாக காவல்துறை எடுத்துள்ள இந்த உடனடி கைது நடவடிக்கையும் அப்பகுதியில் விவாதப் பொருளாக மாறியுள்ளது.