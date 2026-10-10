தங்கம் எனக் கூறி கவரிங் நகையை அடகு வைக்க முயற்சி - 2 பேர் கைது!

ஈரோடு,
தங்க மோதிரம் எனக் கூறி கவரிங் நகையை அடகு வைக்க முயன்ற ஆண், பெண் ஆகிய இருவரை அந்தியூர் போலீசார் கைது செய்தனர்.
ஈரோடு மாவட்டம், அந்தியூர் பேருந்து நிலையம் அருகே உள்ள அடகுக் கடைக்கு வெள்ளிக்கிழமை ஆண் ஒருவரும் பெண் ஒருவரும் மோதிரத்துடன் வந்துள்ளனர். அந்த மோதிரத்தை அடகு வைத்து பணம் பெறுவதற்காக அவர்கள் கடை உரிமையாளர்களிடம் கொடுத்துள்ளனர்.
மோதிரத்தைப் பெற்றுக்கொண்ட கடை உரிமையாளர்கள், அதன் தரத்தைச் சோதனை செய்துள்ளனர். அப்போது, அது தங்க மோதிரம் அல்ல; கவரிங் நகை என்பது தெரியவந்தது. இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த கடை உரிமையாளர்கள், இருவரையும் பிடித்து அந்தியூர் காவல் நிலையத்தில் ஒப்படைத்தனர்.
இதையடுத்து, போலீசார் இருவரிடமும் விசாரணை நடத்தினர். அதில், அவர்கள் ஈரோடு திண்டலைச் சேர்ந்த சலாம் (55), அந்தியூரை அடுத்த மொடக்குறிச்சியானூரைச் சேர்ந்த வேலுமணி (47) என்பது தெரியவந்தது.
இதனைத் தொடர்ந்து, கவரிங் நகையை அடகு வைக்க முயன்றதாக இருவரையும் போலீசார் கைது செய்தனர். பின்னர் இருவரும் நீதிமன்றக் காவலுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனர்.
தங்கம் எனக் கூறி அடகு வைக்க முயன்ற மோதிரம் கவரிங் நகை எனச் சோதனையில் தெரியவந்த சம்பவம் அந்தியூர் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.