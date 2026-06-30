தமிழக செய்திகள்

பயணிகள் கவனத்திற்கு.. நெல்லையில் 27 ரெயில்களின் சேவை ரத்து

கோவை-நாகர்கோவில் உள்ளிட்ட15 ரெயில்கள் பகுதி நேரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன.
பயணிகள் கவனத்திற்கு.. நெல்லையில் 27 ரெயில்களின் சேவை ரத்து
Published on

நெல்லை,

நெல்லை சந்திப்பு ரெயில் நிலையத்தில் யார்டு மறுசீரமைப்பு மற்றும் பராமரிப்புப் பணிகள் தீவிரமாக நடந்து வருகிறது. இதனால் ரெயில் சேவைகளில் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

அதன்படி, நேற்று நெல்லை- திருச்செந்தூர் செல்லும் பயணிகள் ரெயில்கள், மறுமார்க்கமாக திருச்செந்தூரிலிருந்து வரும் ரெயில்கள், கன்னியாகுமரி திருநெல்வேலி ரெயில்கள் உள்பட மொத்தம் 27 ரெயில்கள் முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.

இது தவிர, நெல்லை-செங்கோட்டை, நெல்லை-எழும்பூர், தாம்பரம்-கன்னியாகுமரி, கோவை-நாகர்கோவில் உள்ளிட்ட15 ரெயில்கள் பகுதி நேரம் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன. எனவே பயணிகள் தங்களது ரெயில் சேவையின் நிலையை சரிபார்த்துக்கொள்ள வேண்டுமென ரெயில்வே நிர்வாகம் வேண்டுகோள் விடுத்துள்ளது.

ரெயில் சேவை
train service
நெல்லை சந்திப்பு
Nellai junction
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com