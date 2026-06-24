பயணிகள் கவனத்திற்கு.. ரெயில்கள் சேவையில் மாற்றம் - வெளியான முக்கிய தகவல்

சென்னை,
ஜான்சி கோட்டத்தின் மீதான லட்சுமிபாய் ஜான்சி - பீனா பிரிவில் உள்ள லலித்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் நடைபெறும் புனரமைப்பு பணிகள் காரணமாக, ரெயில் சேவைகளின் இயக்கத்தில் முக்கிய மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக வட மத்திய ரெயில்வே அறிவித்துள்ளது.
இதுதொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
* 2026 ஜூலை 11 மற்றும் 18 ஆகிய தேதிகளில் மாலை 17.45 மணிக்கு லக்னோவிலிருந்து புறப்படவிருந்த ரெயில் எண் 05074 லக்னோ – கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு சிறப்பு ரெயில் (காட்பாடி மற்றும் ஜோலார்பேட்டை வழியாகச் செல்லும்) முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
* 2026 ஜூலை 14 மற்றும் 21 ஆகிய தேதிகளில் காலை 7.15 மணிக்கு கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூருவிலிருந்து புறப்படவிருந்த ரெயில் எண் 05073 கே.எஸ்.ஆர் பெங்களூரு – லக்னோ சிறப்பு ரெயில் (ஜோலார்பேட்டை மற்றும் காட்பாடி வழியாகச் செல்லும்) முழுமையாக ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளது.
* ரெயில் எண் 20493 மதுரை – சண்டிகர் 2026 ஜூலை 12 மற்றும் 15 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 23.40 மணிக்கு மதுரையிலிருந்து புறப்படவிருந்த சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், விரங்கனா லட்சுமிபாய் ஜான்சி நிறுத்தத்தைத் தவிர்த்து, பீனா, ருத்தியாய், சோகரியா, பயானா மற்றும் மதுரா வழியாக இயக்கப்படும்.
* 2026 ஜூலை 17ம் தேதி அன்று காலை 5.10 மணிக்கு ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீனிலிருந்து புறப்படவிருந்த ரெயில் எண் 12644 ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் – திருவனந்தபுரம் சென்டிரல் ஸ்வர்ண ஜெயந்தி எக்ஸ்பிரஸ், விரங்கனா லட்சுமிபாய் ஜான்சி நிறுத்தத்தை தவிர்த்து, மதுரா, பயானா, சோகரியா, ருத்தியாய் மற்றும் பீனா வழியாக இயக்கப்படும்.
* 2026 ஜூலை 13 மற்றும் 19 ஆகிய தேதிகளில் மாலை 18.15 மணிக்கு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் சென்னை சென்டிரலிலிருந்து புறப்படவிருந்த ரெயில் எண் 12615 டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் சென்னை சென்டிரல் – புதுடெல்லி கிராண்ட் டிரங்க் எக்ஸ்பிரஸ், 2026 ஆம் ஆண்டு ரெயில், விரங்கனா லட்சுமிபாய் ஜான்சி நிறுத்தத்தை தவிர்த்து, பீனா, குனா மற்றும் குவாலியர் வழியாக இயக்கப்படும்.
* 14 மற்றும் 18 ஜூலை, 2026 அன்று காலை 5.10 மணிக்கு டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் சென்னை சென்டிரலில் இருந்து புறப்படவிருந்த ரெயில் எண் 16093 டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர் சென்னை சென்டிரல் – லக்னோ எக்ஸ்பிரஸ், விரங்கனா லட்சுமிபாய் ஜான்சி நிறுத்தத்தைத் தவிர்த்து, இடார்சி, ஜபல்பூர், ஓஹான் கேபின் மற்றும் கான்பூர் சென்ட்ரல் வழியாக இயக்கப்படும்.
* 15 ஜூலை, 2026 அன்று காலை 7.00 மணிக்கு ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீனில் இருந்து புறப்படவிருந்த ரெயில் எண் 12648 ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் – கோயம்புத்தூர் கொங்கு எக்ஸ்பிரஸ், ஜான்சி கோட்டத்தில் 1 மணி 50 நிமிடங்கள் கூடுதலாக இயக்கப்படும்.
* ரெயில் எண் 12645 எர்ணாகுளம் சந்திப்பு – 2026 ஜூலை 11 ஆம் தேதி இரவு 19.10 மணிக்கு எர்ணாகுளம் சந்திப்பிலிருந்து புறப்படவிருந்த ஹஸ்ரத் நிஜாமுதீன் மில்லினியம் சூப்பர்பாஸ்ட் எக்ஸ்பிரஸ், ஜான்சி கோட்டத்தின் மீது 25 நிமிடங்கள் ஒழுங்குபடுத்தப்படும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.