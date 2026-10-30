பயணிகள் கவனத்திற்கு.. ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெயில் சேவைகளுக்கு 1-ம் தேதி புதிய அட்டவணை அமல்

சென்னை,
ஞாயிற்றுக்கிழமை ரெயில் சேவைகளுக்கு நவ.1-ஆம் தேதி புதிய அட்டவணை அமல் ஆகிறது. மேலும் வார நாட்களுக்கான சேவைகளுக்கு நவ.2-ம் தேதி முதல் புதிய கால அட்டவணை அமலாகிறது.
திருவள்ளூரில் இருந்து மூர் மார்க்கெட் வளாகத்திற்கு புதிய மின்சார ரெயில் சேவை அறிமுகம் செய்யப்படுகிறது. மூர்மார்க்கெட்டில் இருந்து இரவு புறப்படும் அரக்கோணம் விரைவு எல்லா இடங்களிலும் நிற்கும் என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதுதொடர்பாக தெற்கு ரெயில்வே வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
திருத்தப்பட்ட புறநகர் ரெயில் நேர அட்டவணை 1 நவம்பர் 2026 முதல் அமலுக்கு வருகிறது
பயணிகளின் வசதி மற்றும் செயல்பாட்டுத் திறனுக்காக புறநகர் ரெயில் நேர அட்டவணை திருத்தப்பட்டு, 01.11.2026 முதல் அமலுக்கு வரும். (ஞாயிறு சேவைகள் 1.11.2026 முதல் மற்றும் வாரநாள் சேவைகள் 02.11.2026 முதல்)
திருத்தப்பட்ட புறநகர் ரெயில் நேர அட்டவணையின் முக்கிய அம்சங்கள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன:-
A. சென்னை சென்டிரல்-அரக்கோணம் பிரிவு:
புதிய ரெயில் சேவை:
ரெயில் எண் 43230 - திருவள்ளூர் மூர் மார்க்கெட் வளாகம் செல்லும் மின்சார முற்போக்கு ரெயில் (EMU local), திருவள்ளூரிலிருந்து 12.25 மணிக்கு புறப்பட்டு, மூர் மார்க்கெட் வளாகத்தை 13:45 மணிக்கு வந்தடையும்.
தற்போதுள்ள சேவைகளின் நீட்டிப்பு:
ரெயில் எண் 43871 - மூர் மார்க்கெட் வளாகம் செல்லும் பட்டாபிராம் மின்சார முற்போக்கு ரெயில், திருவள்ளூர் வரை நீட்டிக்கப்பட்டு, ரெயில் எண் 43209 என மறுபெயரிடப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்சார முற்போக்கு ரெயில், மூர் மார்க்கெட் வளாகத்திலிருந்து 07:10 மணிக்கு புறப்பட்டு, திருவள்ளூரை 08:30 மணிக்கு வந்தடையும்.
ரெயில் எண் 43872 - பட்டாபிராம் - மூர் மார்க்கெட் வளாகம் செல்லும் மின்சார முற்போக்கு ரெயில், இனி திருவள்ளூரிலிருந்து ரெயில் எண் 43220 ஆக 08:45 மணிக்கு புறப்பட்டு, மூர் மார்க்கெட் வளாகத்தை 10:20 மணிக்கு வந்தடையும்.
திருவள்ளூர் மூர் மார்க்கெட் வளாகத்திலிருந்து செல்லும் ரெயில் எண் 43227 கொண்ட மின்சார உள்ளூர் ரெயில், கடம்பத்தூர் வரை ரெயில் எண் 43903 ஆக நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த மின்சார உள்ளூர் ரயில் மூர் மார்க்கெட் வளாகத்திலிருந்து 14:00 மணிக்கு புறப்பட்டு, கடம்பத்தூரை 15:25 மணிக்கு வந்தடையும்.
திருவள்ளூர்-மூர் மார்க்கெட் வளாகத்திற்கான ரெயில் எண் 43234 கொண்ட மின்சார உள்ளூர் ரயில், இனி கடம்பத்தூரிலிருந்து ரெயில் எண் 43904 ஆக 15:33 மணிக்கு புறப்பட்டு, மூர் மார்க்கெட் வளாகத்தை 17:05 மணிக்கு வந்தடையும்.
சேவைகளின் வரிசையில் மாற்றம்:
மூர் மார்க்கெட் வளாகத்திலிருந்து இரவு 7:30 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில் எண் 43433-மூர் மார்க்கெட் வளாகம்-அரக்கோணம் அதிவேக மின்சார உள்ளூர் ரெயில், மெதுவான உள்ளூர் சேவையாக மாற்றப்பட்டுள்ளதுடன், அனைத்து நிறுத்தங்களிலும் நின்று செல்லும்.
மூர் மார்க்கெட் வளாகத்திலிருந்து இரவு 7:45 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில் எண் 43435 மூர் மார்க்கெட் வளாகம்-அரக்கோணம் மெதுவான மின்சார உள்ளூர் ரெயில், தற்போதுள்ள ரெயில் எண் 43433-இன் நிறுத்த வரிசையைப் பின்பற்றி, அதிவேக உள்ளூர் சேவையாக மாற்றப்பட்டுள்ளது.
சென்னை சென்ட்ரல் அரக்கோணத்தில் திருத்தப்பட்ட மின்சார உள்ளூர் ரெயில் கால அட்டவணை இணைப்பு-A-வில் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
B. சென்னை சென்ட்ரல்-சூலூர்பேட்டை பிரிவு:
தற்போதுள்ள சேவைகளின் நீட்டிப்பு:
ரெயில் எண் 42001- மூர் மார்க்கெட் வளாகம்-குமிடிப்பூண்டி இஎம்யு உள்ளூர் ரெயில், ரெயில் எண் 42405 ஆக சூலூர்பேட்டை வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த கேஎம்யு உள்ளூர் ரெயில் மூர் மார்க்கெட் வளாகத்திலிருந்து காலை 05:20 மணிக்கு புறப்பட்டு, காலை 07:55 மணிக்கு சூலூர்பேட்டையை வந்தடையும்.
ரெயில் எண் 42014-குமிடிப்பூண்டி மூர் மார்க்கெட் வளாகம் உள்ளூர் இஎம்யு ரெயில், இனிரெயில் எண் 42408 ஆக சூலூர்பேட்டையிலிருந்து புறப்படும். இந்த இஎம்யு உள்ளூர் ரெயில் சூலூர்பேட்டையிலிருந்து காலை 08:10 மணிக்கு புறப்பட்டு, காலை 10:40 மணிக்கு மூர் மார்க்கெட் வளாகத்தை வந்தடையும்.
சென்னை சென்ட்ரல் சூலூர்பேட்டை பிரிவில் திருத்தப்பட்ட EMU கால அட்டவணை இணைப்பு-B ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
C. MRTS பிரிவு:
தற்போதுள்ள MRTS சென்னை பீச் வேளச்சேரி புனித தோமஸ் மலை நேரங்களில் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை.
சென்னை பீச்-வேளச்சேரி புனித தோமஸ் மலை பிரிவில் தற்போதுள்ள EMU கால அட்டவணை இணைப்பு-C ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
D. சென்னை பீச்-செங்கல்பட்டு பிரிவு:
கூடுதல் நிறுத்தம்: அரக்கோணத்தில் இருந்து காலை 07:30 மணிக்கு புறப்படும் அரக்கோணம் காஞ்சிபுரம்-செங்கல்பட்டு தாம்பரம் சென்னை பீச் செமி-ஃபாஸ்ட் EMI இரயில் எண் 40904, கூடுவஞ்சேரி நிறுத்தத்தில் (காலை 09:20 மணி) ஒரு கூடுதல் நிறுத்தத்துடன் வருகிறது.
வார நாட்களில் சென்னை பீச் தாம்பரம்-செங்கல்பட்டு-காஞ்சிபுரம்-அரக்கோணம் பிரிவில் திருத்தப்பட்ட EMU கால அட்டவணை இணைப்பு-D ஆக இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
தாம்பரம்- செங்கல்பட்டு- சென்னை பீச் காஞ்சிபுரம்-அரக்கோணம் வழித்தடத்தில் ஞாயிற்றுக்கிழமைக்கான EMU கால அட்டவணை இணைப்பு-E-இல் இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
பயணிகள் நேரங்களில் செய்யப்பட்டுள்ள மாற்றங்களைக் கவனத்தில் கொண்டு, அதற்கேற்ப தங்கள் பயணத்தைத் திட்டமிடுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். நேரங்கள் மற்றும் இடைநிறுத்த நிலையங்களில் உள்ள நிறுத்தங்கள் NTES செயலியில் கிடைக்கின்றன.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.