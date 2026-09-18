தமிழக செய்திகள்

தென்காசி செல்லும் பயணிகள் கவனத்திற்கு.. திருவனந்தபுரம் - தாம்பரம் சிறப்பு ரெயில் மேலும் ஒரு மாதம் நீட்டிப்பு

செப்டம்பர் 24-ந் தேதி முதல் அக்டோபர் 29-ந் தேதி வரை மேலும் 6 சேவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தென்காசி செல்லும் பயணிகள் கவனத்திற்கு.. திருவனந்தபுரம் - தாம்பரம் சிறப்பு ரெயில் மேலும் ஒரு மாதம் நீட்டிப்பு
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சென்னை,

திருவனந்தபுரம் சென்டிரல் - தாம்பரம் இடையே இயக்கப்படும் வாராந்திர சிறப்பு ரெயில் மேலும் ஒரு மாதம் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.

சிறப்பு ரெயில்

இதுதொடர்பாக, தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-

திருவனந்தபுரம் சென்டிரலில் இருந்து தாம்பரத்திற்கு வாரந்தோறும் புதன்கிழமை இயக்கப்பட்டு வரும் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண் 06110) செப்டம்பர் 23-ந் தேதி முதல் அக்டோபர் 28-ந் தேதி வரை மேலும் 6 சேவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளன.

முன்பதிவு

இதேபோல், தாம்பரத்தில் இருந்து திருவனந்தபுரம் சென்டிரலுக்கு வாரந்தோறும் வியாழக்கிழமை இயக்கப்படும் சிறப்பு ரெயில் (06109) செப்டம்பர் 24-ந் தேதி முதல் அக்டோபர் 29-ந் தேதி வரை மேலும் 6 சேவைகள் நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த சிறப்பு ரெயிலுக்கான முன்பதிவு தொடங்கிவிட்டது.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

நின்று செல்லும் ரெயில் நிலையங்கள்

கேரள மாநிலம் திருவனந்தபுரம் சென்டிரல் - தாம்பரம் இடையேயான இந்த சிறப்பு ரெயில், தமிழ்நாட்டில் செங்கோட்டை, தென்காசி, கடையநல்லூர், சங்கரன்கோவில், ராஜபாளையம், ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர், சிவகாசி, விருதுநகர், மதுரை, கொடை ரோடு, திண்டுக்கல், திருச்சி, ஸ்ரீரங்கம், அரியலூர், விருத்தாசலம், விழுப்புரம், மேல்மருவத்தூர், செங்கல்பட்டு ஆகிய ரெயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.

சிறப்பு ரெயில்
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தெற்கு ரெயில்வே
Southern Railway
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Tenkasi
தென்காசி
Thiruvananthapuram
திருவனந்தபுரம்
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Daily Thanthi
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