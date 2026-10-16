ஆயுதபூஜை தொடர் விடுமுறை; நெல்லையில் இருந்து 100 சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கம்

நெல்லை,
தமிழகத்தில் ஆயுத பூஜை, சரஸ்வதி பூஜை, விஜயதசமி என அடுத்தடுத்து விடுமுறை நாட்கள் வருவதால், வெளியூர்களில் தங்கி வேலை பார்ப்பவர்கள், கல்லூரி மாணவர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்குச் செல்ல திட்டமிட்டுள்ளனர். இதனால் பஸ், ரெயில்களில் பயணம் செய்வோரின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து வருகிறது.
குறிப்பாக, சென்னை, கோவை உள்ளிட்ட தொழில் நகரங்களில் வேலை பார்ப்பவர்கள் பண்டிகை காலங்களில் தங்களது சொந்த ஊர்களுக்கு வருவது வழக்கம். அதேபோல், விடுமுறை முடிந்து மீண்டும் பணிபுரியும் இடங்களுக்குத் திரும்புவதற்கும் அதிக அளவில் பயணிகள் பஸ்களை நாடுவார்கள். இதனால் பண்டிகை காலங்களில் பஸ் போக்குவரத்தில் கூடுதல் கவனம் செலுத்த வேண்டிய நிலை ஏற்படுகிறது.
இதையொட்டி, அரசு போக்குவரத்துக் கழக நெல்லை மண்டலம் சார்பில் பயணிகளின் வசதிக்காக பல்வேறு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. நெல்லையில் இருந்து சென்னை, கோவை, மதுரை, சேலம் உள்ளிட்ட பல்வேறு முக்கிய நகரங்களுக்கு 100-க்கும் மேற்பட்ட சிறப்பு பஸ்கள் இயக்கப்பட்டு வருகின்றன.
வழக்கமான பஸ் சேவைகளுடன் சிறப்பு பஸ்களும் இயக்கப்படுவதால், வெளியூர்களுக்குச் செல்லும் பயணிகளுக்கு கூடுதல் பஸ் வசதி ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. பண்டிகை காலங்களில் பயணிகளின் வருகை அதிகரிப்பதால், அவர்களின் தேவைக்கு ஏற்ப பஸ்களை இயக்குவதற்கான நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.