ஆயுதபூஜை ஸ்பெஷல்: பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் இடையே சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் வழியாக சிறப்பு ரெயில்

சென்னை,
ஆயுதபூஜையை முன்னிட்டு பெங்களூரு - திருவனந்தபுரம் இடையே சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர் வழியாக சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படுகிறது. இது தொடர்பாக, தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
பெங்களூரு கன்டோன்மெண்டில் இருந்து அக்டோபர் 16-ந் தேதி (வெள்ளிக்கிழமை) மாலை 4.40 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண் 06575) மறுநாள் காலை 10.30 மணிக்கு திருவனந்தபுரம் வடக்கு ரெயில் நிலையத்தை சென்றடைகிறது.
மறுமார்க்கத்தில், திருவனந்தபுரம் வடக்கில் இருந்து அக்டோபர் 17-ந் தேதி (சனிக்கிழமை) மதியம் 12.40 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (06576) மறுநாள் காலை 6 மணிக்கு பெங்களூரு கன்டோன்மெண்ட் ரெயில் நிலையத்தை சென்றடையும்.
20 பெட்டிகளை கொண்ட இந்த சிறப்பு ரெயில் தமிழ்நாட்டில் சேலம், ஈரோடு, திருப்பூர், போத்தனூர் ஆகிய ரெயில் நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
இந்த சிறப்பு ரெயிலுக்கான முன்பதிவு நாளை (அக்.14) காலை 8 மணிக்கு தொடங்குகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.