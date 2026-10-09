ஆயுதபூஜை ஸ்பெஷல்: சென்னை - சாலிமர் இடையே சிறப்பு ரெயில்

சென்னை,
ஆயுதபூஜையை முன்னிட்டு சென்னை - சாலிமர் இடையே சிறப்பு ரெயில் இயக்கப்படுகிறது.
இது தொடர்பாக, தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக் குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
மேற்கு வங்க மாநிலம் சாலிமரில் இருந்து அக்டோபர் 15 மற்றும் 22-ந் தேதிகளில் (வியாழக்கிழமை) இரவு 11.30 மணிக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண் 02841) 3-வது நாள் அதிகாலை 3 மணிக்கு சென்னை கடற்கரை ரெயில் நிலையத்தை வந்தடைகிறது.
மறுமார்க்கத்தில், சென்னை கடற்கரையில் இருந்து அக்டோபர் 17 மற்றும் 24-ந் தேதிகளில் (சனிக்கிழமை) காலை 6 மணிக்கு இயக்கப்படும் சிறப்பு ரெயில் (02842) மறுநாள் மதியம் 1.45 மணிக்கு சாலிமரை சென்றடையும்.
22 பெட்டிகளை கொண்ட இந்த சிறப்பு ரெயிலுக்கு நாளை (அக்.10) காலை 8 மணிக்கு முன்பதிவு தொடங்குகிறது.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.