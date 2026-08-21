தமிழக செய்திகள்

108 ஆம்புலன்சில் கர்ப்பிணி பெண்ணுக்கு சுகப்பிரசவம்.. தாயும் சேயும் நலம்

ஆம்புலன்ஸ் குழுவினர், கர்ப்பிணிப் பெண்ணை ஏற்றிக்கொண்டு அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு விரைந்தனர்.
ஆம்புலன்சில் பெண் குழந்தை பிறந்தது.
மருத்துவ உதவியாளர்- ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநர்-பெண் குழந்தை
Published on

புதுக்கோட்டை,

புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் பிரசவ வலியால் துடித்த நிறைமாத கர்ப்பிணி ஒருவருக்கு ஆஸ்பத்திரிக்குச் செல்லும் வழியிலேயே, 108 ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் அவசரக்கால மருத்துவப் பணியாளர்கள் துரிதமாகச் செயல்பட்டு பிரசவம் பார்த்தனர். இதன் மூலம் அந்தப் பெண்ணுக்கு அழகான பெண் குழந்தை பிறந்துள்ளது.

நடுவழியில் கடுமையான பிரசவ வலி

புதுக்கோட்டை பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பொண்ணு (வயது 32). நிறைமாத கர்ப்பிணியான இவருக்கு திடீரென கடுமையான பிரசவ வலி ஏற்பட்டது. உடனடியாக அவரது குடும்பத்தினர் 108 அவசர ஆம்புலன்ஸ் சேவைக்குத் தகவல் கொடுத்தனர். தகவலறிந்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த ஆம்புலன்ஸ் குழுவினர், கர்ப்பிணிப் பெண்ணை ஏற்றிக்கொண்டு அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு விரைந்தனர்.

துரிதமாகச் செயல்பட்ட மருத்துவக் குழு

ஆஸ்பத்திரிக்கு செல்லும் வழியில், கர்ப்பிணிப் பெண்ணுக்கு பிரசவ வலி மிகவும் தீவிரமடைந்தது. ஆஸ்பத்திரிக்குச் செல்ல இன்னும் நேரம் எடுக்கும் என்பதை உணர்ந்த ஆம்புலன்ஸ் அவசர மருத்துவ உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநர், வாகனத்தை பாதுகாப்பான இடத்தில் நிறுத்தினர். தொடர்ந்து, மருத்துவக் கட்டுப்பாட்டு அறையின் உரிய ஆலோசனைகளுடன் ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்திலேயே அவசரப் பிரசவம் பார்க்கப்பட்டது.

தாயும் சேயும் நலம்

மருத்துவப் பணியாளர்களின் சாதுர்யமான மற்றும் துரிதமான செயல்பாட்டால், பொண்ணு என்ற அந்தப் பெண்ணுக்கு சுகப்பிரசவத்தில் அழகான பெண் குழந்தை பிறந்தது. முதலுதவிகள் அனைத்தும் செய்யப்பட்ட பின்னர், தாயும் குழந்தையும் பாதுகாப்பாக அருகில் உள்ள அரசு ஆஸ்பத்திரியில் அனுமதிக்கப்பட்டனர். தற்போது தாயும் சேயும் நலமாக இருப்பதாக ஆஸ்பத்திரி வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.

பாராட்டுகள்

சரியான நேரத்தில் உரிய முதலுதவிகளை வழங்கி, 2 உயிர்களைக் காப்பாற்றிய 108 ஆம்புலன்ஸ் மருத்துவ உதவியாளர் மற்றும் ஓட்டுநருக்கு கர்ப்பிணியின் உறவினர்களும் பொதுமக்களும் தங்களது நெஞ்சார்ந்த பாராட்டுகளையும் நன்றிகளையும் தெரிவித்தனர்.

புதுக்கோட்டை
Government Hospital
108 Ambulance
baby girl
பெண் குழந்தை
கர்ப்பிணிப் பெண்
X

Daily Thanthi
www.dailythanthi.com