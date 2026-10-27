திற்பரப்பு அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க 6-வது நாளாக தடை

கன்னியாகுமரி,
கன்னியாகுமரியில் பெய்து வரும் கனமழையால் பிரசித்தி பெற்ற திற்பரப்பு அருவியில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க இன்று 6-வது நாளாக தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டார மேற்கு தொடர்ச்சி மலைப் பகுதிகளில் கடந்த சில நாட்களாகத் தொடர் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் கோதையாற்றில் வெள்ளம் கரைபுரண்டு ஓடுகிறது. இதையடுத்து பிரசித்தி பெற்ற திற்பரப்பு அருவியின் சிறுவர் பூங்கா மற்றும் அதனைச் சுற்றியுள்ள நடைபாதைகளைத் தாண்டி தண்ணீர் ஆர்ப்பரித்துக் கொட்டுகிறது.
சுற்றுலா பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் ஏற்படாமல் தவிர்க்கும் பொருட்டு, அருவியில் இறங்கிக் குளிப்பதற்கு மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் உள்ளூர் அதிகாரிகள் தரப்பில் தற்காலிகத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தத் தடையானது இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) 6-வது நாளாகவும் தொடர்ந்து நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.
தொடர் தடை காரணமாக, விடுமுறை நாட்களைக் கழிக்கவும் அருவியில் குளித்து மகிழவும் தூரத்து மாவட்டங்களில் இருந்தும் அண்டை மாநிலமான கேரளாவில் இருந்தும் வந்திருந்த நூற்றுக்கணக்கான சுற்றுலா பயணிகள் மிகுந்த ஏமாற்றத்துடன் திரும்பிச் சென்ற வண்ணம் உள்ளனர். ஆபத்தான பகுதிகளில் பயணிகள் யாரும் ஆற்றில் இறங்காதவாறு போலீசாரும், உள்ளூர் பேரூராட்சி ஊழியர்களும் தீவிரக் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.
மலைப் பகுதிகளில் மழை முழுமையாகத் தணிந்து, ஆற்றில் நீர்வரத்து சீரான நிலைக்கு திரும்பியவுடன் மட்டுமே, பாதுகாப்பு ஆய்வுக்குப் பின்னர் சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க மீண்டும் அனுமதி வழங்கப்படும் என அதிகாரிகள் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.