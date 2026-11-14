கடலூரில் பறவைக் காய்ச்சல் உறுதி: 15 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட கோழிகளை அழிக்க நடவடிக்கை

கடலூர்,
கடலூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கோழிப்பண்ணைகளில் கடந்த சில நாட்களில் ஆயிரக்கணக்கான கோழிகள் உயிரிழந்தன. இதனை தொடர்ந்து, கடலூர் மாவட்டத்தில் ஓரிடத்தில் கோழிகள் உயிரிழப்புக்கு பறவைக்காய்ச்சலே (H5N1) காரணம் என மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் கால்நடை மருத்துவத் துறை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:-
கடலூர் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி தாலுகா, கிருஷ்ணபுரம் பஞ்சாயத்து, கட்டியான்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ள பாதிக்கப்பட்ட கோழிப் பண்ணையில், அதிக நோயுண்டாக்கும் பறவைக் காய்ச்சல் (H5N1) இருப்பது 13.11.26 அன்று ஆய்வகத்தால் முறைப்படி உறுதிசெய்யப்பட்டது.
கால்நடை வளர்ப்பு மற்றும் கால்நடை மருத்துவ சேவைகள் திணைக்களம், தகவல் தெரிவிக்கப்பட்ட நாளிலிருந்தே அதன் செயல்திறன் மிக்க தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு நடவடிக்கைகளைத் தொடங்கியது.
அவை பின்வருமாறு:-
30.10.2026 அன்று, கடலூர் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி தாலுகா, தியாகவல்லி பஞ்சாயத்து, தாமனம்பட்டி கிராமத்தில் உள்ள ஒரு கோழிப் பண்ணையில் பறவைகள் திடீரென இறந்தது குறித்த தகவல் பெறப்பட்டது. இத்தகவல் கிடைத்தவுடன், நோய் பரவுவதைக் கட்டுப்படுத்த பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டம் உடனடியாகப் பிரிவுகளாகப் பிரிக்கப்பட்டு, தேசிய செயல் திட்டத்தில் உள்ள நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளின்படி (SOP) நடவடிக்கை திட்டமிடப்பட்டது.
தகவல் கிடைத்தவுடன், துறைசார் கால்நடை மருத்துவக் குழுவினர் பாதிக்கப்பட்ட பண்ணைக்குச் சென்று, ஒரு முதற்கட்ட விசாரணையை நடத்தி, பாதிக்கப்பட்ட பறவைகளிடமிருந்து உரிய மாதிரிகளைச் சேகரித்தனர். அந்த மாதிரிகள் ஆரம்பத்தில் ஆய்வகப் பரிசோதனைக்காக நாமக்கலில் உள்ள கோழி நோய் கண்டறியும் ஆய்வகத்திற்கு (PDDL) அனுப்பப்பட்டன.
அதனைத் தொடர்ந்து, சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள அண்டை கோழிப் பண்ணைகளில் இறப்பு விகிதம் அதிகரித்ததாகத் தெரிவிக்கப்பட்டது. 13.11.26 வரை சுமார் 35,647 பறவைகள் இறந்துள்ளன. நோய் பரவல் சந்தேகிக்கப்படுவதைக் கருத்தில் கொண்டு, கண்காணிப்பு மற்றும் நோய் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் உடனடியாகத் தீவிரப்படுத்தப்பட்டன.
பின்வரும் நடவடிக்கைகள் உடனடியாக மேற்கொள்ளப்பட்டன:
இறந்த அனைத்துப் பறவைகளும், பரிந்துரைக்கப்பட்ட நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளின்படி (SOPs) அறிவியல் பூர்வமான முறையில் அடக்கம் செய்யப்பட்டன.
பாதிக்கப்பட்ட பண்ணைகளிலிருந்து மாதிரிகள் முறையாகச் சேகரிக்கப்பட்டு, மேலதிகப் பரிசோதனை மற்றும் உறுதிப்படுத்தலுக்காக ஈரோடு, நாமக்கல் மற்றும் சென்னை, மாதவரத்தில் உள்ள மத்திய பல்கலைக்கழக ஆய்வகத்திற்கு (CUL) அனுப்பப்பட்டன.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் உள்ள அனைத்து கோழிப் பண்ணைகளும் தீவிர கண்காணிப்பின் கீழ் கொண்டுவரப்பட்டன.
நோய் மேலும் பரவுவதைத் தடுப்பதற்காக, பாதிக்கப்பட்ட பண்ணைகளுக்கு உள்ளேயும் வெளியேயும் பறவைகளின் நடமாட்டம் கடுமையாகக் கட்டுப்படுத்தப்பட்டது.
உடனடி முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாக, உயிருள்ள பறவைகளுக்கு விர்கான்-எஸ் (VIRKON-S) வைரஸ் எதிர்ப்பு சிகிச்சை வாய்வழியாக அளிக்கப்பட்டது. மேலும், நோய் பரவலைக் கட்டுப்படுத்தும் நடவடிக்கைகளின் ஒரு பகுதியாக, பண்ணைகளில் மருந்து தெளிக்கும் பணியும் மேற்கொள்ளப்பட்டது.
05.11.2026 அன்று, ஒரு கோழி சடல மாதிரி மேலதிக விசாரணைக்காக போபாலில் உள்ள தேசிய உயர் பாதுகாப்பு விலங்கு நோய்கள் நிறுவனத்திற்கு (NIHSAD) அனுப்பப்பட்டது.
அதனைத் தொடர்ந்து, கடலூர் மாவட்டம், குறிஞ்சிப்பாடி தாலுகா, கிருஷ்ணபுரம் பஞ்சாயத்து, கட்டியான்குப்பம் கிராமத்தில் உள்ள பாதிக்கப்பட்ட கோழிப் பண்ணையில், அதிக நோயுண்டாக்கும் பறவைக் காய்ச்சல் (H5N1) இருப்பது 13.11.26 அன்று ஆய்வக உறுதிப்படுத்தலாகப் பெறப்பட்டது.
H5N1 உறுதிப்படுத்தப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, பாதிக்கப்பட்ட பண்ணையில் உள்ள அனைத்துப் பறவைகளையும் மனிதாபிமான முறையில் அழிப்பதற்கான நடவடிக்கைகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன.
மேலும், இந்திய அரசின் பரிந்துரைக்கப்பட்ட வழிகாட்டுதல்கள் மற்றும் நிலையான செயல்பாட்டு நடைமுறைகளின்படி 1 கி.மீ சுற்றளவில் பறவைகள் அழிக்கப்பட்டு வருகின்றன. அழிக்கப்பட்ட பறவைகள், அதற்கென ஒதுக்கப்பட்ட புதைகுழியில், உரிய முறையில் வெளுக்கும் தூள் பூசப்பட்டு மற்றும் பரிந்துரைக்கப்பட்ட உயிரியல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்பட்டு, ஆழமாகப் புதைக்கப்படுகின்றன.
பறவைக் காய்ச்சலைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கும் தடுப்பதற்கும் இந்திய அரசின் 2021 வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அனைத்து அவசியமான நெறிமுறைகளும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதியில் செயல்படுத்தப்பட்டுள்ளன, மேலும் அவை தொடர்ந்து செயல்படுத்தப்படும்.
பாதிக்கப்பட்ட கிராமங்கள் மற்றும் சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் உள்ள அனைத்து கோழிப் பண்ணைகளிலும் உள்ளாட்சி அமைப்புகளுடன் இணைந்து தீவிர கண்காணிப்பு மேற்கொள்ளப்படுகிறது.
பறவைகளின் இறப்பு விகிதத்தை தொடர்ந்து கண்காணித்து, ஏதேனும் அசாதாரணமான இறப்பு ஏற்பட்டால் உடனடியாகத் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட வளாகங்களிலிருந்து பறவைகளின் நடமாட்டத்திற்கு முழுமையான கட்டுப்பாடு விதிக்கப்படுகிறது.
- துறைசார் கால்நடை மருத்துவக் குழுக்களால் அருகிலுள்ள பண்ணைகள் தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்படுகின்றன.
பாதிக்கப்பட்ட கோழிப் பண்ணை வளாகங்களைச் சுத்தம் செய்தல், கிருமி நீக்கம் செய்தல் மற்றும் புகைமூட்டம் செய்தல்.
- நோய்த்தொற்று மேலும் பரவுவதைத் தடுக்க பொருத்தமான உயிரியல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்படுகின்றன.
மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் பிற சம்பந்தப்பட்ட துறைகளுடன் தொடர்ச்சியான ஒருங்கிணைப்பு
மாவட்ட நிர்வாகத்தின் மேற்பார்வையின் கீழ் கால்நடை வளர்ப்புத் துறையால் நிலைமை தொடர்ந்து கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது.
கடலூர் மாவட்டம் முழுவதும் தேவையான அனைத்து நோய் கண்காணிப்பு, கட்டுப்படுத்துதல் மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகள் செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. கடலூர் பகுதிக்குள் மட்டுமே தகவல்கள் வந்துள்ளதாலும், மற்ற பகுதிகளில் இதுவரை எந்த உறுதிப்படுத்தலும் ஏற்படவில்லை என்பதாலும் பொதுமக்கள் பீதியடைய வேண்டாம் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும், அசாதாரணமான பறவை இறப்புகள் ஏதேனும் ஏற்பட்டால், உடனடியாக அருகிலுள்ள கால்நடை மருத்துவமனையில் தெரிவிக்குமாறும் பொதுமக்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.
மேலும், அப்பகுதியில் உள்ள கோழிப் பண்ணையாளர்கள் நெறிமுறைகளைக் கண்டிப்பாகப் பின்பற்றுமாறும், இந்த விஷயத்தை திறம்பட நிர்வகிப்பதற்காக மேற்கொள்ளப்படும் முயற்சிகளுக்கு முழு ஒத்துழைப்பு வழங்குமாறும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர்.
மாவட்டம் முழுவதும் உள்ள கோழிப் பண்ணைகளைத் துறை உன்னிப்பாகக் கண்காணித்து வருகிறது, மேலும் நோய் மேலும் பரவுவதைத் தடுக்க தேவையான அனைத்து முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளும் எடுக்கப்பட்டு வருகின்றன.
பாதிக்கப்பட்ட பண்ணையில் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அழித்தல் மற்றும் இறந்த உடல்களை அப்புறப்படுத்தும் நடைமுறைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன. மேலும், சுத்தம் செய்தல், கிருமி நீக்கம் மற்றும் புகைமூட்டம் செய்யும் பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன. இதுவரை மொத்தம் 1550 பறவைகள் மனிதாபிமான முறையில் அழிக்கப்பட்டுள்ளன. மேலும், நோய்த்தாக்கம் ஏற்பட்ட பண்ணையிலும், அதன் 1 கி.மீ. சுற்றளவிலும் உள்ள 100% பறவைகளையும் அழிக்கும் பணி நடைபெற்று வருகிறது.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் உள்ள அனைத்து கோழிப் பண்ணைகளிலும் தீவிர கண்காணிப்பு தொடர்கிறது. அத்துடன், நடமாட்டக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் உயிரியல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் கடுமையாக அமல்படுத்தப்படுகின்றன. அதிக நோயுண்டாக்கும் பறவைக் காய்ச்சல் (H5N1) கண்டறியப்பட்டு, ஆய்வகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடலூர் மாவட்ட கால்நடை வளர்ப்புத் துறை, மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து, உடனடி நோய் விசாரணையைத் தொடங்கி, தேவையான அனைத்து கட்டுப்பாட்டு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் செயல்படுத்தியுள்ளது.
பாதிக்கப்பட்ட பகுதியிலும் அதைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் உள்ள அனைத்து கோழிப் பண்ணைகளிலும் தீவிர கண்காணிப்பு தொடர்கிறது. அத்துடன், நடமாட்டக் கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் உயிரியல் பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள் கடுமையாக அமல்படுத்தப்படுகின்றன.
அதிக நோயுண்டாக்கும் பறவைக் காய்ச்சல் (H5N1) கண்டறியப்பட்டு, ஆய்வகத்தில் உறுதி செய்யப்பட்டதைத் தொடர்ந்து, கடலூர் மாவட்ட கால்நடை வளர்ப்புத் துறை, மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து, உடனடி நோய் விசாரணையைத் தொடங்கி, தேவையான அனைத்து கட்டுப்பாட்டு மற்றும் தடுப்பு நடவடிக்கைகளையும் செயல்படுத்தியுள்ளது.
நோய் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தவும், இந்தச் சூழ்நிலையில் பீதியடையாமல் இருக்கவும், பொதுமக்களுக்குத் தேவையான அறிவுரைகள் துண்டுப் பிரசுரங்கள் மூலம் விநியோகிக்கப்படுகின்றன.
இந்த நோய்ப் பரவல் உன்னிப்பாகக் கண்காணிக்கப்பட்டு வருகிறது. மேலும், நோய் மேலும் பரவுவதைத் தடுக்க, இந்திய அரசின் 2021 வழிகாட்டுதல்களின் கீழ் பரிந்துரைக்கப்பட்ட அனைத்து நடவடிக்கைகளும் மாவட்ட நிர்வாகத்துடன் ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.