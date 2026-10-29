“கடன் வாங்கிச் செலவு செய்வது.. நிதி நெருக்கடியில் தள்ளும்” : முதல்-அமைச்சர் விஜய்

சென்னை
சேமிப்பின் மூலம் சிறப்பான வாழ்வுக்கு வழிவகுப்போம் என்று உலக சிக்கன நாளில் உறுதியேற்போம் என தமிழக முதல்-அமைச்சர் விஜய் தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக உலக சிக்கன நாள் வாழ்த்துச் செய்தியில் முதல்-அமைச்சர் விஜய் கூறியிருப்பதாவது:-
சிக்கனம் மற்றும் சேமிப்பின் முக்கியத்துவத்தை அனைவருக்கும் உணர்த்திடும் வகையில் ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் திங்கள் 30-ஆம் நாள் உலக சிக்கன நாளாகக் கடைப்பிடிக்கப்படுகிறது.
சிக்கனத்தின் சிறப்புக் குறித்து அய்யன் திருவள்ளுவர் அவர்கள்,
'அளவறிந்து வாழாதான் வாழ்க்கை உளபோல
இல்லாகித் தோன்றாக் கெடும்'
என்ற குறளில், பொருளின் அளவு அறிந்து வாழாதவனுடைய வாழ்க்கையானது, பல வளங்களும் இருப்பதுபோல் தோன்றி இல்லாமல் மறைந்து கெட்டுவிடும் எனக் குறிப்பிட்டுள்ளார்.
செலவு செய்தது போக எஞ்சியதைச் சேமிக்காமல், சேமித்தது போக எஞ்சியதைச் செலவு செய்தால் எதிர்காலத்தில் நம்பிக்கையாகவும், பாதுகாப்பாகவும் இருக்கலாம்.
இன்று நாம் செய்யும் சிறுசேமிப்பு தான், ஆபத்துக் காலத்தில் நமக்குப் பேருதவியாகத் துணை நிற்கும். "சிறுதுளி பெருவெள்ளம்" என்பதற்கிணங்க, நாம் சேமிக்கும் ஒவ்வொரு சிறிய தொகையும் நம் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்கும்.
ஒருவர் தன் நிதி நிலையை அறிந்து அதற்கு ஏற்றார் போல செலவழிக்க வேண்டும். அதைத் தவிர்த்து ஆடம்பரத்திற்காக கடன் வாங்கிச் செலவு செய்வது ஒருவரை பெரும் நிதி நெருக்கடியில் தள்ளும்.
எனவே, ஒவ்வொருவரும் தம்முடைய வருவாயில் ஒரு பகுதியைச் சேமிக்க வேண்டும்; அத்தகைய சேமிப்பும் பாதுகாப்பானதாக அமைய அருகிலுள்ள அஞ்சலகங்களில் சேமிப்புக் கணக்கை தொடங்கிட வேண்டுகிறேன். சேமிப்பின் மூலம் சிறப்பான வாழ்வுக்கு வழிவகுப்போம் என்று உலக சிக்கன நாளில் உறுதியேற்போம்.
சிக்கனத்தைக் கடமையாக்குவோம்!
சேமிப்பை வழக்கமாக்குவோம்!
வளமான வாழ்வை உரிமையாக்குவோம்!
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.