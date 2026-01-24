பிராட்வே பேருந்து நிலையம் மறுசீரமைப்பு: ராயபுரம், தீவுத்திடலில் இருந்து இயக்கப்படும் பேருந்துகள்: முழு விவரம்
ராயபுரம் மற்றும் தீவுத்திடலில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பேருந்து முனையத்திலிருந்து பேருந்துகள் இயக்கப்படுகிறது.
சென்னை,
பிராட்வே பேருந்து முனையம் மறுசீரமைப்பு மற்றும் உட்கட்டமைப்பு பணிகள் நடைபெற இருப்பதால், 24.01.2026 (இன்று) முதல் பிராட்வே பேருந்து நிலையத்திலிருந்து இயக்கப்பட்ட பேருந்துகள் ராயபுரம் மற்றும் தீவுத்திடலில் தற்காலிகமாக அமைக்கப்பட்டிருக்கும் பேருந்து முனையத்திலிருந்து இயக்கப்பட்டு வருகிறது.
ராயபுரம் பேருந்து முனையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் தடங்களின் விவரம்
அண்ணாசாலை வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தடங்கள்:
11, 21, 26, 52, 54, 60, 108, 11G, 11M, 155A, 17E, 17K, 188C, 188ET, 18A, 18A CUT, 18B, 18D, 18E, 18K, 18P, 18R, 18RX, 18X, 21C, 26B, 26G, 26K, 26M, 26R, 51D, 513, 52B, 520, 52K, 54G, 54L, 5C, 60A, 60D, 60G, 60H, 88C, 88K, 88K ET, 9M ET, A51, D51 ET, E18, E51, M51R.
ஈ.வே.ரா சாலை வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தடங்கள்:
50, 101CT, 101X, 53E, 53P, 7ID, 71E, 71H, 7IV, 120, 120CT, 120F, 120G, 120K, 150
அண்ணாசாலை மற்றும் ஈ.வே.ரா சாலை வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தட பேருந்துகள் தத்தம் புறப்படும் இடத்திலிருந்து இராயபுரம் நோக்கி செல்லும் போது ஏற்கனவே அமைந்துள்ள Nurse Quarters பேருந்து நிறுத்தத்திலும், North Fort சாலையில் அமைந்துள்ள உயர்நீதி மன்றம் பேருந்து நிறுத்ததிலும் நின்று பயணிகளை இறக்கி, இராஜாஜி சாலை வழியாக இராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து முனையம் செல்லும்.
இராயபுரம் தற்காலிக பேருந்து முனையத்திலிருந்து ஈ.வே.ரா சாலை மற்றும் அண்ணாசாலை வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் பாரிஸ் கார்னர் சிக்னல். North Fort சாலையில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள உயர்நீதி மன்றம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்று பயணிகளை ஏற்றி அதன் அடிப்படை வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும்.
தீவுத்திடல் பேருந்து முனையத்திலிருந்து இயக்கப்படும் தடங்களின் விவரம்:
ஈ.வே.ரா சாலை வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தடங்கள்:
15, 20, 15F, 15G, 17D, 20A, 20D, 50ET, 50M,
வேப்பேரி வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தடங்கள்:
35, 42, 242, 142B, 142P, 35C, 42B, 420, 42D, 42M, 64C, 64K, 64K ET, 7E, 7H, 7K, 7M, 7M ET
ஈ.வே.ரா. சாலை மற்றும் வேப்பேரி வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் தத்தம் புறப்படும் இடத்திலிருந்து தீவுத்திடல் நோக்கி செல்லும் போது, ஏற்கனவே அமைந்துள்ள Nurse quarters பேருந்து நிறுத்தத்தில் பயணிகளை இறக்கி வலது புறம் திரும்பி முத்துசாமி மேம்பாலம் வழியாக தீவுத்திடல் தற்காலிக பேருந்து முனையத்திற்கு செல்லும்.
ஈ.வே.ரா. சாலை மற்றும் வேப்பேரி வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் முத்துசாமி மேம்பாலம் வழியாக வலது புறம் திரும்பி ஏற்கனவே அமைந்துள்ள அரசு பொது மருத்துவமனை(G.H) பேருந்து நிறுத்தத்தில் பயணிகளை ஏற்றி அதன் அடிப்படை வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் என தெரிவித்துக்கொள்ளப்படுகிறது.
தீவுத்திடல் தற்காலிக பேருந்து முனையத்திலிருந்து பீச்ஸ்டேசன் வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் முத்துசாமி மேம்பாலம் வழியாக சென்று இடது புறம் திரும்பி Esplande சாலை, NSC Bose சாலையில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள ரங்கவிலாஸ் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நிறுத்தி பயணிகளை ஏற்றி செல்ல வேண்டும்.
காமராஜர் சாலை வழியாக இயக்கப்படும் தடங்கள்:
6, 13, 60E,102, 109, 102C, 102K, 102P, 1025, 102X, 109A, 109X, 21G, 21L, 21E ET.
பீச்ஸ் டேசன் வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தடங்கள்
1, 4, 44, 330, 33L, 38A, 38G, 38H, 44C, 44CT, 4M, 56D, 56D ET, 563, 56K, 56P, 570, 57F, 57H, 573, 57M, 8B, C56C, C56C ET, 557A ET
மண்ணடி வழியாக இயக்கப்படும் வழித்தடங்கள்:
33B, 56C, 56F
பீச்ஸ்டேசன் வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் தத்தம் புறப்படும் இடத்திலிருந்து தீவுத்திடல் நோக்கி செல்லும் போது பாரீஸ் கார்னர் சிக்னல், North Fort சாலையில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள உயர்நீதி மன்றம் பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்று பயணிகளை இறக்கிவிட்டு முத்துசாமி மேம்பாலம் வழியாக தீவுத்திடல் தற்காலிக பேருந்து முனையத்திற்கு செல்லும்.
மண்ணடி சாலை வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் தத்தம் புறப்படும் இடத்திலிருந்து தீவுத்திடல் நோக்கி செல்லும் போது Esplanade சாலையின் வலதுபுறம் சென்று முத்துசாமி மேம்பாலம் வழியாக தீவுத்திடல் தற்காலிக பேருந்து முனையத்திற்கு செல்லும்.
காமராஜர் சாலை வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் தத்தம் புறப்படும் இடத்திலிருந்து பாரீஸ் கார்னர் சிக்னல் இடதுபுறம் திரும்பி ஏற்கனவே அமைந்துள்ள பாரீஸ் கார்னர் பேருந்து நிறுத்தத்தில் பயணிகளை இறக்கி NSC Bose சாலை Esplanade சாலை வழியாக தீவுத்திடல் தற்காலிக பேருந்து முனையும் செல்லும்
காமராஜர் சாலை வழியாக இயக்கப்படும் பேருந்துகள் முத்துசாமி மேம்பாலம், Esplanade சாலையில் வலதுபுறம் திரும்பி NSC Bose சாலையில் ஏற்கனவே அமைந்துள்ள Dare House பேருந்து நிறுத்தத்தில் நின்று பயணிகளை இறக்கி ஏற்றி மீண்டும் பாரீஸ் கார்னர் வழியாக அதன் அடிப்படை வழித்தடத்தில் இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.