தமிழக செய்திகள்

15 வயது சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை: கட்டிட மேஸ்திரி கைது

ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியை சேர்ந்த கட்டிட மேஸ்திரி ஒருவர், உடன் வேலை பார்த்து வரும் பெண்ணின் 15 வயது மகளுக்கு அடிக்கடி பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்தார்.
பாலியல் தொல்லை, கைது
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காஞ்சிபுரம்,

சிறுமிக்கு பாலியல் தொல்லை:

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், ஸ்ரீபெரும்புதூர் அருகே சுங்குவார்சத்திரம் அடுத்த மொளச்சூர் பகுதியை சேர்ந்த அழகர்சாமி, கட்டிட மேஸ்திரி. இவர் உடன் வேலை பார்த்து வரும் பெண்ணின் 15 வயது மகளுக்கு அடிக்கடி பாலியல் தொல்லை கொடுத்து வந்தார்.

புகார்:

இந்த நிலையில் பாலியல் தொல்லையால் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமி தனக்கு நேர்ந்த கொடுமை குறித்து தாயிடம் கூறி அழுதார். இதனால் அதிர்ச்சியடைந்த சிறுமியின் தாய் இதுகுறித்து ஸ்ரீபெரும்புதூர் அனைத்து மகளிர் போலீசில் புகார் அளித்தார்.

கைது:

இதனையடுத்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து அழகர்சாமியை கைது செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

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Daily Thanthi
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