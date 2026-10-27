கட்டுக் கட்டாகப் பணம்; கூகுள் மேப்பை நம்பி நடுவழியில் நின்ற ஆர்பிஐ-ன் கன்டெய்னர் லாரி.

சேலம்,
சேலம் மாநகரப் பகுதியில் கூகுள் மேப் செயலி காட்டிய தவறான வழியை நம்பிச் சென்ற, இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு சொந்தமான பல கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான கரன்சி நோட்டுகள் அடங்கிய கண்டெய்னர் லாரிகள் குடியிருப்பு பகுதிக்குள் புகுந்து வழிதவறிய சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்திய ரிசர்வ் வங்கிக்கு (RBI) சொந்தமான பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள புதிய கரன்சி நோட்டுகளை ஏற்றிக்கொண்டு சில கண்டெய்னர் லாரிகள் இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) அதிகாலையில் சென்னையிலிருந்து கோவை மற்றும் கேரள மாநிலம் நோக்கிப் புறப்பட்டன. மிக முக்கியமான கரன்சி நோட்டுகள் என்பதால், இந்த லாரிகளுக்கு துப்பாக்கி ஏந்திய மத்திய பாதுகாப்புப் படையினர் மற்றும் பிரத்யேக பாதுகாப்பு வாகனங்கள் மூலம் பலத்த பாதுகாப்பு வளையம் அமைக்கப்பட்டிருந்தது.
இந்த லாரிகள் அதிகாலை (நள்ளிரவு) நேரத்தில் சேலம் மாநகர எல்லைப் பகுதியை வந்தடைந்தன. அப்போது ஓட்டுநர்கள் தங்களுக்குத் தெரியாத புதிய பாதை என்பதால், வழியறிந்து செல்வதற்காக கூகுள் மேப் செயலியைப் பயன்படுத்தியுள்ளனர். ஆனால், பிரதான தேசிய நெடுஞ்சாலையில் செல்ல வேண்டிய அந்த லாரிகளுக்கு, கூகுள் மேப் செயலி ஒரு குறுகலான மாற்றுப் பாதையைக் காட்டியுள்ளது. அதனை நம்பி ஓட்டுநர்கள் லாரிகளைத் திருப்பியுள்ளனர்.
நெடுஞ்சாலையை விட்டு விலகிய கண்டெய்னர் லாரிகள், சேலம் மாநகரப் பகுதியிலுள்ள ஒரு குறுகலான குடியிருப்பு பகுதிக்குள் நுழைந்தன. பெரிய வாகனங்கள் திரும்ப முடியாத அளவிற்கு சாலை மிகக் குறுகலாக இருந்ததால், லாரிகள் மேற்கொண்டு செல்ல முடியாமல் அங்கேயே நின்றன. நள்ளிரவில் பலத்த பாதுகாப்புடனும், துப்பாக்கி ஏந்திய பாதுகாப்புப் படையினருடனும் மாபெரும் கண்டெய்னர் லாரிகள் குடியிருப்பு பகுதியில் நிற்பதைக் கண்ட அப்பகுதி மக்கள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
அந்த பகுதியில் இரவு நேர ரோந்துப் பணியில் இருந்த சேலம் மாநகரக் போலீசாருக்கு இதுகுறித்து உடனடியாக தகவல் கிடைத்தது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த சேலம் போலீசார், பணப் பெட்டகங்கள் இருக்கும் லாரிகளின் பாதுகாப்பைக் கருதி, நள்ளிரவிலேயே அந்த பகுதி முழுவதையும் தங்கள் கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர். துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் லாரிகளைச் சுற்றி அரணாக நின்று பாதுகாப்பு வளையத்தை ஏற்படுத்தினர்.
தொடர்ந்து லாரி ஓட்டுநர்கள் மற்றும் பாதுகாப்புப் படை அதிகாரிகளிடம் போலீசார் விசாரணை நடத்தினர். அவர்கள் கூகுள் மேப்பை நம்பி தடம் மாறி வந்ததை உறுதி செய்த பின்னர், லாரிகளை அந்த குறுகிய பாதையிலிருந்து மெதுவாக பின்னோக்கி எடுக்கச் செய்து மீட்டனர். அதன் பிறகு, பிரதான தேசிய நெடுஞ்சாலைக்கு செல்லும் சரியான வழியை போலீசாரே நேரில் வழிகாட்டி, பல கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள கண்டெய்னர் லாரிகளை பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தனர்.
தொழில்நுட்பக் கோளாறால் நள்ளிரவில் பல கோடி ரூபாய் பணத்துடன் லாரிகள் குடியிருப்பு பகுதியில் வழிதவறி நின்ற சம்பவம் சேலத்தில் சில மணி நேரம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.