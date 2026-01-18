திமுக ஆட்சியில் தலைவிரித்தாடும் கஞ்சா: நயினார் நாகேந்திரன் குற்றச்சாட்டு

தினத்தந்தி 18 Jan 2026 6:30 PM IST
போதைக் கும்பல்களின் அட்டூழியத்தால், மக்கள் நடமாடவே பயப்படுவதாக நயினார் நாகேந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.

சென்னை,

தமிழக பாஜக மாநில தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் வெளியிட்டுள்ள எக்ஸ் தளப்பதிவில் கூறப்பட்டிருப்பதாவது:-

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஒண்டிக்குப்பத்தில் போதையில் தாறுமாறாக இருசக்கர வாகனத்தை இயக்கியோரைத் தட்டிக் கேட்ட அப்பாவி இளைஞர்கள் இருவரை, போதைக் கும்பல் சரமாரியாகக் கல்லால் தாக்கிக் கொலை செய்திருப்பது மிகுந்த அதிர்ச்சியளிக்கிறது.

கடந்த மாதம் போதையில் ரீல்ஸ் எடுப்பதற்கு மறுப்பு தெரிவித்த வடமாநில இளைஞர் மீது போதைக் கும்பல் கொலைவெறித் தாக்குதல் நடத்தியது, பின் சேலை வியாபாரி ஒருவரை மற்றொரு போதைக் கும்பல் இழுத்துச் சென்று தாக்கி முகத்தில் குத்தியது எனத் தொடர்ந்து திருவள்ளூரில் நடக்கும் கொடூரச் சம்பவங்கள் திமுக ஆட்சியில் தலைவிரித்தாடும் போதை பேயையும், அதில் சிக்கித் தவிக்கும் அப்பாவி மக்களையும் தெளிவாகக் காட்டுகிறது.

போதைக் கும்பல்களின் அட்டூழியத்தால், மக்கள் நடமாடவே பயப்படும் வேளையில், "வெல்வோம் ஒன்றாக" என்பதற்கு பதிலாக, "போதைப் புழக்கத்தால் கொல்வோம் மொத்தமாக" என்று தான் திமுக கூற வேண்டும். போதைப் பொருட்கள் மயமான முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் ஆட்சியை ஒழித்துத் தமிழகம் தனது சுயத்தை விரைவில் மீட்டெடுக்கும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

