இந்திய ராணுவ பாரம்பரியத்தை பறைசாற்றும் வகையில் மெரினா கடற்கரை அருகே நிறுவப்பட்ட பீரங்கிகள்

சென்னை
சென்னை மெரினா கடற்கரை அருகே இந்திய ராணுவ பாரம்பரியத்தின் சின்னங்களான இரண்டு செஞ்சுரியன் போர் பீரங்கிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-
“வரலாறு, பாரம்பரியம் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு உத்வேகம் அளிக்கும் ஒரு வரலாற்றுச் சிறப்புமிக்க முயற்சியாக, இந்தியாவின் ராணுவப் பாரம்பரியத்தின் பெருமைமிக்க சின்னங்களான இரண்டு செஞ்சுரியன் போர் பீரங்கிகள், தட்சிண பாரத இந்திய ராணுவத் தலைமையகம் சார்பில் சென்னை மெரினா கடற்கரையோரம் உள்ள முக்கிய இடங்களில் நிறுவப்பட்டு, பொதுமக்கள் பார்வைக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளன.
பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியால் (GCC) பிரத்யேகமாக வடிவமைக்கப்பட்ட பீடங்களில் இந்த பீரங்கிகள் நிறுவப்பட்டுள்ளன. அந்த பீடத்தில் தகவல் பலகைகள் மற்றும் அழகிய வேலைப்பாடுகள் இடம்பெற்றுள்ளன.
இந்த முயற்சி, இந்தியாவின் ராணுவ பாரம்பரியத்தை மக்களிடம் கொண்டு சேர்ப்பதை நோக்கமாகக் கொண்ட தொடர்ச்சியான மக்கள் தொடர்பு முயற்சிகளின் ஒரு பகுதியாகும். இது, குடிமக்கள் ஆயுதப் படைகளையும் அவர்களின் சேவை மற்றும் தியாகத்தின் பாரம்பரியத்தையும் நன்கு புரிந்துகொண்டு, அதனுடன் தங்களை இணைத்துக்கொள்ள உதவுகிறது.
உலகின் மிக நீளமான நகர்ப்புற கடற்கரைகளில் ஒன்றானதும், சென்னையின் முக்கிய கலாசார அடையாளமுமான புகழ்பெற்ற மெரினா கடற்கரை, குடிமக்கள், மாணவர்கள், சுற்றுலாப் பயணிகள் மற்றும் பார்வையாளர்களின் ஏராளமான தினசரி வருகையின் காரணமாகவே திட்டமிட்டுத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டது.
செஞ்சுரியன் பீரங்கிகள் வீரம், தியாகம் மற்றும் தேசிய பெருமையின் நீடித்த சின்னங்களாக விளங்குவதோடு, கடமை, ஒழுக்கம் மற்றும் சேவை ஆகிய விழுமியங்களுடன் இளைய தலைமுறையினருக்கு உத்வேகம் அளிக்கும்.
இந்தியாவின் கவசப் போர் வாகனச் சூழலமைப்பில் சென்னை ஒரு தனித்துவமான இடத்தைப் பெற்றுள்ளது. கனரக வாகனத் தொழிற்சாலை (HVF) மற்றும் ஆவடி இயந்திரத் தொழிற்சாலை (EFA) ஆகியவற்றை உள்ளடக்கிய கவச வாகன நிகம் லிமிடெட் (AVNL), அத்துடன் பாதுகாப்பு ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு அமைப்பின் (DRDO) போர் வாகன ஆராய்ச்சி மற்றும் மேம்பாட்டு நிறுவனம் (CVRDE) ஆகியவை இந்த நகரத்தில் அமைந்துள்ளன. இவை அனைத்தும் இணைந்து இந்தியாவின் கவசத் திறன்களின் உற்பத்தி, பழுதுபார்த்தல், ஆராய்ச்சி மற்றும் முன்னேற்றத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க பங்களிப்பை வழங்குகின்றன.
போரில் வென்று போற்றப்படும் வெற்றிக் கோப்பைகளாகவும், தேசிய சேவையின் சின்னங்களாகவும், செஞ்சுரியன் பீரங்கிகள் மிக உயர்ந்த பொது மரியாதையையும் கவனிப்பையும் பெறத் தகுதியானவை. பார்வையாளர்கள் இந்தக் காட்சிப் பொருட்களின் கண்ணியத்தைப் பேணி, அவற்றை தேசத்திற்கு சேவை செய்யும் வீரர்களின் துணிச்சல், தியாகம் மற்றும் அர்ப்பணிப்பின் நீடித்த நினைவூட்டல்களாகக் கருதுமாறு ஊக்குவிக்கப்படுகிறார்கள்.
இந்திய ராணுவம், தமிழக அரசு மற்றும் பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆகியவற்றின் கூட்டு முயற்சிகள் மூலம், இந்த முன்னெடுப்பு வலுவான குடிமை-இராணுவ ஒருங்கிணைப்பையும் பிரதிபலிக்கிறது. வெறும் நிலையான காட்சிப் பொருட்களாக இல்லாமல், செஞ்சுரியன் பீரங்கிகள் இந்தியாவின் ராணுவ வரலாறு மற்றும் தேசப் பாதுகாப்பிற்கு சென்னை ஆற்றிய நீடித்த பங்களிப்பு ஆகியவற்றின் உயிருள்ள நினைவூட்டல்களாகத் திகழ்கின்றன.”
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.