சொத்து தகராறில் கார் ஓட்டுநர் வெட்டிக் கொலை: மருமகன் உட்பட 5 பேர் கைது.

சென்னை,
சென்னை கொளப்பாக்கத்தில் சொத்து தகராறு காரணமாக தனது சொந்த தாய்மாமனைக் கொடூரமாக வெட்டிக்கொலை செய்த மருமகன் மற்றும் அவரது நண்பர்கள் 4 பேர் உட்பட மொத்தம் 5 பேரை போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.
சென்னை குன்றத்தூர் அடுத்த கொளப்பாக்கம் பகுதியைச் சேர்ந்தவர் பழனி (வயது 50). இவர் கார் ஓட்டுநராகப் பணியாற்றி வந்தார். இவருக்கும், இவரது தங்கை விமலா மற்றும் தம்பி ஆகியோருக்கும் இடையே நீண்ட நாட்களாக சொத்துப் பிரிப்பதில் தகராறு நீடித்து வந்துள்ளது. இதில் தங்கை மற்றும் தம்பிக்கு சேர வேண்டிய சொத்துக்களைப் பழனி தனியாக அபகரித்துக் கொண்டார்.
இதனால் ஆத்திரமடைந்த விமலாவின் மகனான தேனாம்பேட்டையைச் சேர்ந்த பாலாஜி (வயது 30), தனது தாய்மாமன் பழனியைப் பழிவாங்கத் திட்டம் தீட்டியுள்ளார். இதன் தொடர்ச்சியாக, நேற்று முன்தினம் மாலையில் பூக்கடை அருகில் பழனி தனது நண்பர்களுடன் பேசிக்கொண்டிருந்தார். அப்போது, பாலாஜி தனது நண்பர்களுடன் சேர்ந்து பழனியை அரிவாளால் கொடூரமாக வெட்டினார். இதில் பலத்த காயமடைந்த பழனி சம்பவ இடத்திலேயே பரிதாபமாக உயிரிழந்தார்.
இக்கொடூரச் சம்பவத்தை அரங்கேற்றிய பிறகு, பாலாஜி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் மவுலிவாக்கம் காவல் நிலையத்தில் நேற்று (வெள்ளிக்கிழமை) சரணடைந்தனர். தங்களுக்கு சேர வேண்டிய சொத்தை மாமன் அபகரித்துக் கொண்ட ஆத்திரத்தில் இந்த கொலையைச் செய்ததாக பாலாஜி போலீசாரிடம் வாக்குமூலம் அளித்துள்ளார்.
இதனைத் தொடர்ந்து, இக்கொலை வழக்கில் தொடர்புடைய பாலாஜி மற்றும் அவரது நண்பர்கள் வெங்கட் (வயது 22), முரளி (வயது 22), தனுஷ் (வயது 22), வெற்றிமாறன் (வயது 21) ஆகிய 5 பேரையும் போலீசார் முறைப்படி கைது செய்து, நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்துவதற்கான அடுத்தகட்ட தீவிர விசாரணையை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.