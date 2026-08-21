குன்னூரில் கார் செங்குத்தாக கவிழ்ந்து விபத்து

நீலகிரி,
நீலகிரி மாவட்டம் குன்னூர் மலைப்பாதைப் பகுதியில் ஆன்மீகப் பயணமாக கோவிலுக்குச் சென்று கொண்டிருந்த 3 பேர் பயணித்த கார், ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்து சாலையோரத்தில் செங்குத்தாக தலைகீழாகக் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானது. காரில் இருந்த 3 பேரும் அதிர்ஷ்டவசமாக பெரும் ஆபத்தின்றி உயிர் தப்பினர்.
கோவிலுக்குச் செல்வதற்காக 3 பேர், காரில் குன்னூர் மலைப்பாதை வழியாகச் சென்று கொண்டிருந்தனர். வளைவுகள் நிறைந்த மலைப்பாதைப் பகுதியில் கார் சென்றபோது, எதிர்பாராதவிதமாக ஓட்டுநரின் கட்டுப்பாட்டை இழந்த கார், சாலையின் ஓரத்தில் செங்குத்தாக கவிழ்ந்து நின்றது. கார் தலைகீழாக நின்ற காட்சியைக் கண்டு அந்த வழியாக வந்த பிற வாகன ஓட்டிகள் அதிர்ச்சியடைந்தனர்.
விபத்து நடந்த உடனே, அங்கிருந்த உள்ளூர் பொதுமக்களும் பிற வாகன ஓட்டிகளும் காரின் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்த 3 பேரையும் பத்திரமாக வெளியே மீட்டனர். தகவல் அறிந்து வந்த போலீசார் மற்றும் மீட்புக் குழுவினர், காயமடைந்தவர்களை முதலுதவி மற்றும் சிகிச்சைக்காக உடனடியாக குன்னூர் அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர்.
மலைப்பாதையின் முக்கிய வளைவில் இந்த விபத்து நிகழ்ந்ததால், குன்னூர் வழித்தடத்தில் சிறிது நேரம் போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டது. போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து விபத்துக்குள்ளான காரை அப்புறப்படுத்தி, போக்குவரத்தைச் சீரமைத்தனர். மலைப்பாதைகளில் பயணிக்கும் வாகன ஓட்டிகள் தங்களின் வேகத்தைக் குறைத்து, எச்சரிக்கையுடன் வாகனங்களை இயக்க வேண்டும் என போக்குவரத்துப் போலீசார் மீண்டும் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.