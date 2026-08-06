திண்டுக்கல் அருகே 4 பேருடன் பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த கார்: அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்!

திண்டுக்கல்,
திண்டுக்கல் மாவட்டம் வேடசந்தூர் அருகே நான்கு வழிச்சாலையில் தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் கார் கவிழ்ந்து விபத்துக்குள்ளானதில், காரில் இருந்த 4 பேரும் காயங்களின்றி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.
கரூர் - திண்டுக்கல் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் வேடசந்தூர் அருகே உள்ள காக்காதோப்பு பிரிவு பகுதியில் தற்போது புதிய மேம்பாலம் கட்டும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன. இதற்காக சாலையின் ஒரு பகுதியில் ஆழமான பள்ளங்கள் தோண்டப்பட்டு இருந்தது.
இன்று (வியாழக்கிழமை) அந்த வழியாக வந்த கார் ஒன்று, மேம்பாலப் பணிக்காகத் தோண்டப்பட்ட பள்ளத்தில் எதிர்பாராதவிதமாக விழுந்து தலைகுப்புற கவிழ்ந்தது. விபத்து நடந்த இடத்தில் உரிய எச்சரிக்கைப் பலகைகளோ அல்லது பாதுகாப்புத் தடுப்பு அரண்களோ அமைக்கப்படாததே இந்த விபத்துக்கு முக்கியக் காரணம் என அப்பகுதி மக்கள் குற்றம் சாட்டினர்.
விபத்து நடந்த சத்தம் கேட்டு ஓடிவந்த அக்கம் பக்கத்தினரும் வாகன ஓட்டிகளும், பள்ளத்தில் கவிழ்ந்த காரில் இருந்தவர்களை பத்திரமாக மீட்டனர். காரின் இடிபாடுகளுக்குள் சிக்கியிருந்த 4 பேரும் எவ்விதப் பெரிய காயங்களுமின்றி அதிர்ஷ்டவசமாக உயிர் தப்பினர்.
காக்காதோப்பு பிரிவு பகுதி அடிக்கடி விபத்துகள் நடக்கும் பகுதியாக மாறி வருவதாகத் தெரிவிக்கும் வாகன ஓட்டிகள், தேசிய நெடுஞ்சாலைத் துறையினர் உடனடியாக தலையிட்டு, கட்டுமானப் பணிகள் நடக்கும் இடங்களில் போதிய பாதுகாப்புத் தடுப்புகளையும், ஒளிரும் எச்சரிக்கை விளக்குகளையும் அமைக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர். இச்சம்பவம் குறித்து வேடசந்தூர் போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.