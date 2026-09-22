தமிழக செய்திகள்

தாம்பரத்தில் ஆவின் பூத் பூட்டை உடைத்து பணம், ஐஸ்கிரீம்கள் திருட்டு

கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பணம் மற்றும் பொருட்கள் கொள்ளை போயிருப்பதைக் கண்டு உரிமையாளர் அதிர்ச்சியடைந்தார்.
தாம்பரத்தில் ஆவின் பூத் பூட்டை உடைத்து பணம், ஐஸ்கிரீம்கள் திருட்டு.
ஆவின் பூத்தில் மர்ம நபர்கள் திருடிய காட்சி
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தாம்பரம்,

சென்னை, தாம்பரம் அடுத்த முடிச்சூர் பகுதியில் ஆவின் பால் பூத்தின் பூட்டை உடைத்து, ரூ.25,000 ரொக்கப் பணம் மற்றும் ஐஸ்கிரீம்களை மர்ம நபர்கள் கொள்ளையடித்து சென்ற சம்பவம் அப்பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நள்ளிரவில் நடந்த திருட்டு

தாம்பரம் அடுத்த முடிச்சூர் பகுதியில் ஆவின் பால் பூத் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இந்த பால் பூத்தின் உரிமையாளர், நேற்று (திங்கட்கிழமை) இரவு வியாபாரத்தை முடித்துவிட்டு வழக்கம்போல் கடையைப் பூட்டிச் சென்றுள்ளார். நள்ளிரவில் அங்கு வந்த மர்ம நபர்கள், கடையின் பூட்டை உடைத்து உள்ளே புகுந்துள்ளனர். பின்னர், கல்லாப்பெட்டியில் வைக்கப்பட்டிருந்த ரூ.25,000 ரொக்கப் பணம் மற்றும் கடையில் இருந்த ஐஸ்கிரீம்கள், பால் பாக்கெட்டுகளை திருடி சென்றுள்ளனர்.

போலீசார் விசாரணை

வழக்கம்போல இன்று (செவ்வாய்க்கிழமை) காலையில் கடையை திறப்பதற்காக உரிமையாளர் அங்கு சென்றார். அப்போது கடையின் பூட்டு உடைக்கப்பட்டு பணம் மற்றும் பொருட்கள் கொள்ளை போயிருப்பதைக் கண்டு அதிர்ச்சியடைந்தார். உடனடியாக இது குறித்து போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்த போலீசார் விசாரணையைத் தொடங்கினர்.

தனிப்படை அமைப்பு

கடையில் இருந்த சிசிடிவி கேமரா பதிவுகளை ஆய்வு செய்தபோது, மர்ம நபர்கள் துணிகரமாக உள்ளே புகுந்து திருடும் காட்சிகள் பதிவாகியிருந்தது. இந்த சிசிடிவி தடயங்களை ஆதாரமாகக் கொண்டு, தலைமறைவாக உள்ள கொள்ளையர்களைப் பிடிக்க போலீசார் தனிப்படை அமைத்து தீவிர தேடுதல் வேட்டையில் ஈடுபட்டுள்ளனர். மாடம்பாக்கம் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் இரவு நேர போலீஸ் ரோந்துப் பணியை அதிகரிக்க வேண்டும் என பொதுமக்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

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Daily Thanthi
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