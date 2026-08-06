தமிழக செய்திகள்

ஒகேனக்கல்லில் சீறிப்பாயும் காவிரி - குளிக்கவும், பரிசல் இயக்கவும் தடை

ஒகேனக்கலுக்கு வரும் நீர்வரத்து தொடர்ந்து அதிகரிக்க வாய்ப்புள்ளதாக பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
ஒகேனக்கல் காவிரியில் 2வது நாளாக 20,000 கன அடி நீர் சீறிப்பாய்கிறது.
ஒகேனக்கல் அருவி
Published on

தருமபுரி,

ஒகேனக்கல் காவிரியில் 2வது நாளாக 20,000 கன அடி நீர் சீறிப்பாய்வதால், சுற்றுலாப் பயணிகளுக்கு குளிக்கவும், பரிசல் இயக்கவும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.

ஒகேனக்கல் அருவி

தருமபுரி மாவட்டம் ஒகேனக்கல் காவிரி ஆற்றில் நேற்று (புதன் கிழமை) வினாடிக்கு 20,000 கன அடியாக உயர்ந்த நீர்வரத்து, இன்று (வியாழக்கிழமை) 2வது நாளாகவும் அதே அளவில் நீடிக்கிறது. இதனால் ஒகேனக்கல் முதன்மை அருவி, ஐந்தருவி உள்ளிட்ட அனைத்து நீர்வீழ்ச்சிகளிலும் வெள்ளம் கரைபுரண்டு சீறிப்பாய்ந்து ஓடுகிறது.

பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகள்

ஆற்றில் வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டுள்ளதால், சுற்றுலாப் பயணிகளின் பாதுகாப்பைக் கருத்தில் கொண்டு தருமபுரி மாவட்ட நிர்வாகம் பல்வேறு கட்டுப்பாடுகளை விதித்துள்ளது. ஒகேனக்கல் அருவிகள் மற்றும் ஆற்றின் கரையோரப் பகுதிகளில் சுற்றுலா பயணிகள் குளிப்பதற்கு இன்றும் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும், நீர்வரத்து அபாய கட்டத்தை எட்டியுள்ளதால், ஆற்றில் பரிசல்களை இயக்கவும் மாவட்ட நிர்வாகம் முழுமையாக தடை விதித்துள்ளது.

தீவிர கண்காணிப்பு

அசம்பாவிதங்கள் ஏதும் நடக்காமல் தடுக்க, ஆற்றின் கரையோரப் பகுதிகளில் போலீசாரும், வருவாய்த் துறையினரும் தீவிர ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டு கண்காணித்து வருகின்றனர்.கர்நாடக கபினி அணையிலிருந்து தொடர்ந்து நீர் திறந்து விடப்பட்டு வருவதால், ஒகேனக்கல்லுக்கான நீர்வரத்து வரும் நாட்களிலும் மேலும் அதிகரிக்கக்கூடும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

Dharmapuri
Cauvery
ban
பரிசல் இயக்க தடை
சுற்றுலா பயணிகள் குளிக்க தடை
ஒகேனக்கல் காவிரி ஆறு
நீர் வரத்து அதிகரிப்பு
X

logo
Daily Thanthi
www.dailythanthi.com