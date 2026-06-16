மதுரை வழியாக செல்லும் ரெயில் சேவையில் மாற்றம்

மதுரை,
மதுரை கோட்டத்தில் தண்டவாளத்தில் பொறியியல் பணி மேற்கொள்ளப்பட இருப்பதால் சில ரெயில்கள் மாற்றுப்பாதையில் இயக்கப்பட உள்ளன. அதன்படி;
* 18-ந்தேதி முதல் வருகிற 23-ந்தேதி வரை செங்கோட்டை- மயிலாடுதுறை எக்ஸ்பிரஸ் (எண்:16848) மதுரையில் இருந்து மானாமதுரை, சிவகங்கை, தேவகோட்டை சாலை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை, கீரனூர் வழியாக திருச்சி வந்து மயிலாடுதுறைக்கு செல்லும். அந்த நாட்களில் கொடைக்கானல்ரோடு, திண்டுக்கல், வடமதுரை, வையம்பட்டி, மணப்பாறை வழியாக செல்லாது.
* நாகர்கோவில்-மும்பை சி.எஸ்.டி.எம். எக்ஸ்பிரஸ்(எண்:16352) வருகிற 18-ந்தேதி மற்றும் 21-ந்தேதி மதுரையில் இருந்து மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை வழியாக திருச்சி வந்து மும்பை செல்லும். அந்த நாட்களில் திண்டுக்கல் வழியாக செல்லாது.
* கன்னியாகுமரி-ஹவுரா அதிவிரைவு ரெயில் (எண்:12666) வரு கிற 20-ந்தேதி மதுரையில் இருந்து மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை வழியாக திருச்சி வந்து செல்லும். அன்று கொடைக்கானல் ரோடு, திண்டுக்கல் வழியாக செல்லாது.
* குருவாயூரில் இருந்து நாளை முதல் வருகிற 22-ந்தேதி வரை இரவு 11.15 மணிக்கு புறப்படும் குருவாயூர்-சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் (எண்:16128) விருதுநகரில் இருந்து அருப்புக்கோட்டை, மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக் கோட்டை வழியாக திருச்சி வந்து செல்லும். அன்று மதுரை, சோழவந்தான், கொடைக்கானல்ரோடு, திண்டுக்கல், மணப்பாறை வழியாக செல்லாது.
* கன்னியாகுமரியில் இருந்து வருகிற 19-ந்தேதி காலை 5.15 மணிக்கு ஐதராபாத் புறப்படும் சிறப்பு ரெயில் (எண்:17070) மதுரையில் இருந்து மானாமதுரை, சிவகங்கை, காரைக்குடி, புதுக்கோட்டை வழியாக திருச்சி வந்து செல்லும். அன்று கொடைக்கானல்ரோடு, திண்டுக்கல் வழி யாக செல்லாது.
இந்த தகவலை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அலுவலர் வினோத் தெரிவித்துள்ளார்.