திருச்சி-திருவனந்தபுரம் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவையில் மாற்றம்

ரெயிலானது திருச்சியில் இருந்து திருநெல்வேலி வரை மட்டுமே இயங்கும்.
திருச்சி-திருவனந்தபுரம் இன்டர்சிட்டி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவையில் மாற்றம்
திருச்சி,

திருச்சி ஜங்ஷனில் இருந்து காலை 7.15 மணிக்கு புறப்படும் திருச்சி-திருவ னந்தபுரம் சென்ட்ரல் இன்டர்சிட்டி அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் சிறப்பு ரெயில் (வண்டி எண்: 22627) வருகிற 30-ந்தேதி பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. இந்த ரெயிலானது திருச்சியில் இருந்து திருநெல்வேலி வரை மட்டுமே இயங்கும்.

மறுமார்க்கமாக திருவனந்தபுரம் சென்ட்ரலில் இருந்து காலை 11.35 மணிக்கு புறப்படும் திருவனந்தபுரம்-திருச்சி இன்டர்சிட்டி அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்: 22628) மேற்கண்ட தேதியில் திருவனந்த புரம்- திருநெல்வேலி இடையே பகுதியாக ரத்து செய்யப்படுகிறது.

மேலும் இந்த ரெயிலானது திருநெல்வேலியில் இருந்து மதியம் 2.30 மணிக்கு புறப்பட்டு திருச்சி செல்லும் என அறிவிக்கப்பட்டு உள்ளது. இந்த தகவலை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வினோத் தெரிவித்து உள்ளார்.

