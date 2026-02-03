தமிழக செய்திகள்

நாகர்கோவில்-குஜராத் இடையிலான ரெயில் சேவையில் மாற்றம்

பராமரிப்பு பணி காரணமாக எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்படுகிறது.
சென்னை,

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவித்திருப்பதாவது;-

நாகர்கோவிலில் இருந்து குஜராத் மாநிலம் காந்திதாம் பி.ஜி.க்கு செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்-16336) வருகிற 10-ந் தேதி காந்திதாம் பி.ஜி.க்கும் பதிலாக அகமதாபாத் செல்லும்.

மேலும், இந்த ரெயில் அகமதாபாத்-காந்திதாம் பி.ஜி. இடையே பகுதி நேரமாக ரத்து செய்யப்படுகிறது. அதேபோல, காந்திதாம் பி.ஜி.யில் இருந்து நாகர்கோவில் வரும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (16335) வருகிற 13-ந் தேதி காந்திதாம் பி.ஜி.க்கு பதிலாக அகமதாபாத்தில் இருந்து புறப்படும்.

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

குஜராத்
Gujarat
Nagercoil
நாகர்கோவில்
ரெயில் சேவை
train service

