குருவாயூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவையில் மாற்றம்

திருச்சி,
திருச்சி கோட்டத்தின் பல்வேறு பிரிவுகளில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால், திருச்சி வழியாக செல்லும் ரெயில்களின் சேவையில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது. அதன் விபரம்;
மாற்றுப்பாதையில்...
நாகர்கோவில் -மும்பை சி.எஸ்.டி.எம். எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (16352) வரு கிற 23,26 மற்றும் 30-ந்தேதிகளிலும், கன்னியாகுமரி ஹவுரா அதிவிரைவு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (12666) வருகிற 25-ந்தேதியிலும், கன்னியாகுமரி-ஐதராபாத் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (17070) வருகிற 24 மற்றும் 31-ந்தேதிகளிலும், செங்கோட்டை - மயிலாடுதுறை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (16848) வருகிற 23,24,25,26,27,28,30,31-ந்தேதிகளிலும் மதுரை, மானாமதுரை, காரைக்குடி வழியாக திருச்சி வந்து செல்லும்.
இதேபோல் குருவாயூர் சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (16128) வருகிற 22,23,24,25,26,27,29,30,31-ந்தேதிகளில் மதுரை சந்திப்பை தவிர்த்து விருதுநகர், மானாமதுரை, காரைக்குடி வழியாக திருச்சி வந்து செல்லும்.
மேலும், மதுரை பிகானேர் அனுவ்ரத் ஏசி அதிவிரைவு ரெயில் (22631) வருகிற 23-ந்தேதியில் மதுரையில் இருந்து மானாமதுரை, காரைக்குடி வழியாக திருச்சி வந்து செல்லும். கடலூர் துறைமுகம் -மைசூர் எக்ஸ்பி ரஸ் ரெயில் (16231) வருகிற 31-ந்தேதி கார்மேலாரம், பையப்பனஹள்ளி கேபின், பானஸ்வாடி, யஷ்வந்த்பூர் கேபின், சிக்பானவர், ஹசன் வழி யாக திருப்பி விடப்படும்.
காரைக்குடி திருச்சி பாசஞ்சர் ரெயில் (56832) நாளை (புதன்கிழமை) முதல் 31-ந்தேதி வரை காரைக்குடியில் இருந்து 25 நிமிடம் தாமதமாக காலை 10.15 மணிக்கு புறப்பட்டு திருச்சி செல்லும். இந்த தகவலை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வினோத் தெரிவித்து உள்ளார்.