மங்களூரு-சென்னை எழும்பூர் ரெயில் சேவையில் மாற்றம்

ஈரோடு,
சென்னை எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தை மறுசீரமைக்கும் பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. இதன் காரணமாக மங்களூரு சென்ட்ரல் சென்னை எழும்பூர் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 16160) இன்று (வியாழக்கிழமை) முதல் வருகிற 24-ந்தேதி வரை மங்களூரு சென்ட்ரல் நிலையத்தில் இருந்து புறப்பட்டு கோவை, ஈரோடு, கரூர், திருச்சி வழியாக தாம்பரம் ரெயில் நிலையம் வரை இயக்கப்படும்.
இதேபோல் சென்னை எழும்பூர் - மங்களூரு சென்ட்ரல் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண் 16159) நாளை (வெள்ளிக்கிழமை) முதல் வருகிற 25-ந் தேதி வரை தாம்பரம் ரெயில் நிலையத்தில் இருந்து நள்ளிரவு 11.40 மணிக்கு புறப்பட்டு திருச்சி, கரூர், ஈரோடு, கோவை வழியாகமங்களூரு சென்ட்ரலை சென்றடையும் என்று சேலம் ரெயில்வே கோட்டம் சார்பில் வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.